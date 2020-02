Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 06:21 PM IST

नागपुर. महाराष्ट्र के अमरावती में महिला कॉलेज में वैलेंटाइन डे के मौके पर छात्राओं को प्रेम विवाह और प्रेम के खिलाफ शपथ दिलाई गई। स्कूल की इस हरकत के खिलाफ पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों इस तरह की शपथ लेंगी?

पंकजा मुंडे ने ट्वीट किया, 'हास्यास्पद!! अजीब!! अमरावती के एक स्कूल की लड़कियों ने प्यार में न पड़ने की शपथ ली और प्रेम विवाह न करने का संकल्प लिया। केवल लड़कियां ही क्यों शपथ लेती हैं?'

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'लड़कियों के बजाय लड़कों को शपथ दिलाएं कि वो एक तरफा प्यार में लड़की पर तेजाब नहीं फेंकेंगे और उसे जिंदा नहीं जलाएंगे। उन्हें शपथ लेना चाहिए कि वो कभी भी लड़कियों को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे।'

Ridiculous!! simply weird !! girls from a school in Chintur, Amravati given oath of not falling in love n not going for love marriage..Why only girls take oath ?? https://t.co/5inscNy3NV