रायगढ़ में बस 500 फीट गहरी खाई में गिरी, पिकनिक पर जा रहे कृषि कॉलेज के 33 कर्मचारियों की मौत

रायगढ़.महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शनिवार को एक निजी बस 500 फीट गहरी खाई में गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर-कंडक्टर के अलावा बस में कोंकण कृषि विद्यापीठ के 38 कर्मचारी सवार थे। वे पिकनिक मनाने के लिए दापोली से महाबलेश्वर जा रहे थे। हादसा अंबेनाली घाट के पास घने जंगल वाले इलाके में हुआ।

एसपी अनिल पारस्कर ने बताया कि घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। बस दोपहर 12.30 बजे खाई में गिरी थी। प्रशासन को हादसे की सूचना देर से मिली। स्थानीय विधायक भारत गोगवाले ने बताया कि बस में सवार एक यात्री किसी तरह जंगल से निकलकर रोड तक पहुंचा और लोगों को घटना की सूचना दी।

हिमाचल में भी बस फिसली :यहां के कांगड़ा जिले में बस फिलकर 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। एसपी संतोष पटेल ने बताया कि हादसा गल्लू मंगल इलाके में हुआ। इसमें 12 यात्री जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया।

रायगढ़ हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया

Pained by the loss of lives due to a bus accident in Maharashtra's Raigad district. My condolences to those who lost their loved ones: PM @narendramodi

