Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 07:15 AM IST

चंद्रपुर. यहां बुधवार रात कार और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूर से घायल हो गए।

Maharashtra: 6 dead and 6 injured in a collision between a car and a truck in Mul, Chandrapur. More details awaited. pic.twitter.com/QUzrU4MnQB