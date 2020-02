Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 05:22 PM IST

मुंबई. सप्ताह में सिर्फ पांच दिन काम करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सरकार पर निशाना साधा है। ट्विटर पर संजय निरुपम ने लिखा है कि सरकार का यह फैसला मूर्खतापूर्ण है। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को दो अतरिक्त छुट्टी देने का कारण भी पूछा है।

संजय निरुपम ने ट्विटर पर लिखा, 'महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए 5-दिवसीय कार्य सप्ताह प्रदान करना का एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हर सप्ताह छुट्टियों पर जाने का क्या मतलब है? सरकार के कर्मचारी पहले से ही आलस्य के लिए बदनाम हैं। क्या हम उन्हें उनकी कामचोरी के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं? हर सप्ताह छुट्टियों पर जाने का क्या मतलब है?"

संजय निरुपम का ट्वीट...

