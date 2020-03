दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 11:29 AM IST

मुंबई. इस्कॉन मंदिर में कोरोनावायरस के खतरे से बचाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए गेट पर गोमूत्र रखा गया है। श्रद्धालुओं ने इस पर विरोध दर्ज कराया है और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। वहीं, मंदिर की प्रवक्ता परीजाता देवी का कहना था कि इसका प्रयोग करने का वैज्ञानिक आधार है। हालांकि, बाद में सफाई दी है कि सिर्फ 15 मार्च (रविवार) को गोमूत्र का प्रयोग किया गया, क्योंकि अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर की कमी हो गई थी। यह संक्रमण रोधी और एंटी बैक्टिरियल है। हमने थोड़े समय के लिए इसका प्रयोग किया था।

मंदिर प्रशासन की तरफ से आरोपों का खंडन किया गया है। कहा- यह नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पहले मंदिर की प्रवक्ता का कहना था कि गोमूत्र को एंटी फंगल, एंटी बैक्टिरियल और एंटी कैंसर एजेंट जैसे औषधीय गुणों के कारण अमेरिका से पेटेंट हासिल है। फिलहाल, इस्कॉन मंदिर की तरफ से बिना अनुमति के गोमूत्र रखे जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है।

ऐसे सामने आया यह मामला

इस मामले को सबसे पहले एक ट्विटर यूजर @RajuPNair ने लोगों के संज्ञान में लाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- मैं और मेरा दोस्त जब अंधेरी के इस्कॉन मंदिर परिसर में स्थित गोविंद रेस्टोरेंट गए, तब यहां हमें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। तलाशी के बाद उन्होंने मुझे अपने हाथ दिखाने के लिए कहा और कुछ स्प्रे किया जिससे अजीब गंध आ रही थी। जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह गोमूत्र है। इसके बाद राजू नायर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है।

राजू का ट्वीट ...

@HibiEden MP has moved the adjournment motion in Loksabha on the superstition compromising #COVID19india protocol. This is a timely and much needed action and empowers me in the fight against the bad experience I had at #ISKCON Juhu. l yesterday. pic.twitter.com/hSr8rAd5mO

राजू ने पुलिस कमिश्नर से की मामले की शिकायत

Filed my complaint with @CPMumbaiPolice regarding the #ISKCON using cow urine as sanitiser. ISKCON has agreed that did use and had not sought my permission to a journal. Need to make them accountable! pic.twitter.com/oOnXkCyocD