Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 10:36 AM IST

मुंबई. पार्श्व गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सेहत में गुरुवार को सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं। हालांकि, स्वास्थ्य बेहतर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वे आज भी आईसीयू में एडमिट हैं। लताजी के प्रवक्ता ने बताया कि 90 वर्षीय लताजी को निमोनिया और फेफड़े में संक्रमण है। सभी से आग्रह है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। डॉ. पतित समधानी उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर की निधन की झूठी खबर वायरल होने के बाद उनके परिवार वालों लता मंगेशकर के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'लता दीदी अभी स्थिर हैं और उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। आपकी चिंता, देखभाल और प्रार्थना के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद!'

Lata didi is stable..and recovering...



We thank each one of you, for your concern, care and prayers!