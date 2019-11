Dainik Bhaskar Nov 09, 2019, 01:53 PM IST

मुंबई. राज्य की मौजूदा विधानसभा का आज अंतिम दिन है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि, नियम के हिसाब से नई सरकार के गठन तक वे कार्यवाहक सीएम रहेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद फडणवीस ने दावा किया कि शिवसेना को कभी भी ढाई साल के लिए सीएम पद देने का वादा नहीं किया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरने ने फडणवीस के बयान को झूठा बताया। ठाकरे ने कहा, सबको पता है झूठ कौन बोल रहा है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने भी खुल कर कुछ नहीं कहा है। इस बीच आज सबकी नजर राज्यपाल के अगले कदम पर रहेगी।

शिवसेना से अभी नहीं चाल रही कोई बात: शरद पवार



राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा....

पहले मंदिर फिर सरकार: संजय राउत



इस बीच आज आये अयोध्या के फैसले को लेकर ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा-..

कांग्रेस को सता रहा विधायकों के टूटने का डर

कांग्रेस के 10-12 विधायक जयपुर-दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल पहुंचे हैं। यह एक बड़ा और पांच सितारा होटल है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे इन विधायकों के साथ हैं। कई विधायकों को सीधे जयपुर जाने के लिए कहा गया है।

अगले कदम के बारे में कोई चर्चा नहीं- शरद पवार

शरद पवार से मुलाकात के बाद अशोक चव्हाण ने कहा कि अगले कदम के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। यदि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है तो राज्यपाल को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। हम इसके बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

मातोश्री के बाहर लगे आदित्य ठाकरे के पोस्टर

Maharashtra: Poster seen outside Matoshree (Thackeray residence), in Mumbai. pic.twitter.com/mifMSuc0ne