मॉडल मानसी ने मर्डर से पहले आखिरी पोस्ट में शेयर की थी अपनी दोस्त के साथ ये फोटो, दुबई के लिए कर रही थी ट्रैवल, चेहरे पर झलक रही थी खुशी

/कोटा। मॉडल मानसी दीक्षित के मर्डर केस (Model Mansi Dixit Murder Case) में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें नया खुलासा हुआ है कि संबंध बनाने से इंकार करने पर 19 साल के फोटोग्राफर ने मॉडल के सिर पर स्टूल मार दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद बेहोशी की हालत में रेप की कोशिश की, फिर जूते के फीते से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मॉडल की लाश को एक ट्रैवल बैग में डाला और कैब में लेकर सड़कों पर घूमता रहा। फिर मलाड के माइंडस्पेस के पास समुद्री झाड़ियों में बैग फेंककर भाग गया था। मानसी ने अपने एफबी अकाउंट पर आखिरी पोस्ट में एक दोस्त के साथ फोटो अपलोड की थी। जानिए क्या है पूरा मामला....

सोशल मीडिया पर रहती थी एक्टिव

- मॉडल मानसी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी कई तस्वीरें हैं जिसके जरिए मानसी अपने जीवन का फलसफा बताती थी।

- मानसी ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पर बैकग्राउंड इमेज लगाई थी जिसमें लिखा था, 'i am me and honey; that's something you'll never be.' मानसी ने यह पोस्ट 4 साल पहले 28 मई 2014 को की थी।

- वहीं मानसी ने अपने अकाउंट से जो लास्ट पोस्ट की थी उसमें उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के साथ फोटो अपलोड की थी। इसमें मानसी ने लिखा था 'अंत में...।' इस दौरान वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chatrapati Shivaji International Airport) पर थी।

- यहां से मानसी जाने के लिए फ्लाइट ले रही थीं। पोस्ट में अपलोड फोटो को देखें तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।

पुलिस की चार्जशीट में हुआ ये खुलासा

- पिछले साल अक्टूबर में हुए मॉडल मानसी दीक्षित के मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट (Police Chargesheet) में नए खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में मानसी की हत्या वजह बताई गई है कि उसने आरोपी के साथ संबंध बनाने से इंकार कर दिया था।

- मामले में बंगूर नागर पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी 19 साल के मुजम्मिल सैय्यद ने मॉडल के साथ उसकी बेहोशी की हालत में रेप की कोशिश भी की थी।

आरोपी ने खोला राज, बोला- फोटोशूट के बहाने बुलाया था...

- पुलिस के मुताबिक, आरोपी मुजम्मिल सैयद (Muzammil Syed) की हत्या से कुछ दिन पहले ही मॉडल मानसी से जान-पहचान हुई थी। उसे मानसी काफी अच्छी लगी थी।

- शुरुआती पूछताछ में उसने बताया था कि- मैंने उसे फोटोशूट (Photoshoot) के बहाने बुलाया था और उसके सामने संबंध बनाने की बात रखी। लेकिन जब उसने मना कर दिया था तो मैंने उसके सर पर एक स्टूल से हमला कर दिया।

सिर में स्टूल लगने से बेहोश हो गई थी, तब की थी रेप की कोशिश...

- दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि स्टूल लगने से जब मॉडल बेहोश हो गई तो उसके साथ रेप करने की कोशिश की। बाद में जूतों के फीते और रस्सी से गला घोंट दिया।

- पुलिस को आरोपी के कपड़ों से सीमन के सैंपेल भी मिले। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मॉडल के प्राइवेट पार्ट में निशान भी पाए गए।

ट्रैवल बैग में डाली लाश, फिर की कैब बुक

- चार्जशीट के मुताबिक, मुजम्मिल ने मानसी की लाश को घर में रखे एक ट्रैवल बैग में रखा फिर कैब बुक की और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। बाद में बीच रास्ते में ड्राइवर से मलाड में गाड़ी रोकने को कहा।

- आरोपी वहां उतरा और एक झाड़ी के पास जाकर सूटकेस फेंक दिया। इसके बाद वह ऑटो में बैठकर चला गया। कैब ड्राइवर को शक हुआ तो उसने फौरन पुलिस को सूचना दी।

- तब पुलिस ने बैग से लाश बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर से वो फोन नंबर मांगा, जिससे कैब बुक की गई थी। मोबाइल कंपनी से मिली डीटेल में ये नंबर मुजम्मिल सईद का था। उसकी लोकेशन निकालकर उसे 4 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

के कोटा की रहने वाली थी मानसी (Know Who Is Model Mansi Dixit)

- मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा के स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली थी और मुंबई में 6-7 माह पहले ही बतौर मॉडल काम करने आई थी। वह कुछेक टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी थी।

- मानसी का परिवार पिछले चार साल से रेलवे कॉलोनी में रह रहा था। उसके पिता रेलवे की वर्कशॉप में काम करते थे। जिनकी कुछ साल पहले मृत्यू हो गई थी।

- पिता की मौत के बाद मानसी की बड़ी बहन दीक्षा दीक्षित को पिता की जगह जॉब मिली हुई थी। मानसी आखिरीबार पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर घर आई थी। वह फिल्मों में भी काम की तलाश में थी।