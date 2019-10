Dainik Bhaskar Oct 05, 2019, 06:10 AM IST

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाेरेगांव स्थित आरे काॅलाेनी काे वन घाेषित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरे काॅलाेनी में मेट्राे कार शेड के लिए करीब 2700 पेड़ काटने का काम शुक्रवार रात से शुरू कर दिया गया। पेड़ काटे जाने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने शांत कराया।

आरे काॅलाेनी में मेट्राे कार शेड के लिए करीब 2700 पेड़ का विराेध कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं काे बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने शुक्रवार काे झटका दिया। साथ ही पेड़ काटने संबंधी बीएमसी की ट्री अथाॅरिटी का फैसला खारिज करने से भी काेर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजाेग और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने आरे काॅलाेनी से जुड़ी एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चार याचिकाएं खारिज कर दीं।

एनजीओ वनशक्ति ने मांग की थी कि आरे काॅलाेनी काे वन एवं पारिस्थितिकी ताैर पर संवेदनशील क्षेत्र घाेषित किया जाए। एक अन्य याचिकाकर्ता जाेरू बाथीना ने इस इलाके काे बाढ़ क्षेत्र घाेषित करने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने 29 अगस्त काे मेट्राे कार शेड के लिए पेड़ काटने की इजाजत दी थी।

#WATCH: People gathered in protest at #AareyForest against the felling of trees there, earlier tonight. They were later removed from spot by police. Bombay HC has dismissed all petitions against BMC decision which allowed felling of more than 2700 trees there, for metro car shed. pic.twitter.com/saT4MaHWsq