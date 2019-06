पहली बारिश से ही मुंबई में जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ

लोगों ने बीएमसी के इंतजामों के दावे का उड़ाया मजाक

Dainik Bhaskar Jun 28, 2019, 04:22 PM IST

नेशनल डेस्क. मुंबई में आखिरकार शुक्रवार को मानसून पहुंच गया, जिसके चलते मुख्य शहर के अलावा आसपास के इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम की पहली बारिश ने ही शहर को तरबतर कर दिया। बरसात की वजह से जहां एक तरफ शहरवासियों को गर्मी से निजात मिल गई, वहीं बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खुल गई। कुछ ही घंटों की बारिश से शहर में कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात अस्त-व्यस्त होने से लंबा जाम लग गया। बारिश के चलते रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ लग गई। मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अगले कुछ दिनों तक शहर में लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। उधर पहली ही बारिश के बाद हुई इतनी दिक्कतों को देखने के बाद शहरवासियों ने सोशल मीडिया पर मजे लेने शुरू कर दिए। लोगों ने एक से एक फनी कमेंट्स करते हुए मुंबई में बारिश को देखते हुए किए गए इंतजामों का मजाक उड़ाया।

Water park is officially opened in Mumbai today .Please be safe. It's raining heavily today#MumbaiRains pic.twitter.com/TQUvMkiSmy — Babubhaiyaa (@Xposer8) June 28, 2019

#MumbaiRains Which Is The Biggest Lake They Asked,

Mumbai I Answered.. 😂😂 pic.twitter.com/RwWFTVZupe — Amit Jadhav (@jadhavamit0707) June 28, 2019

Every Mumbaikar's Reaction Towards BMC After The City Gets Waterlogged In First Rains Itself. #MumbaiRains #MumbaiMonsoon pic.twitter.com/BuhdzRtGGn — Prathamesh Avachare (@onlyprathamesh) June 28, 2019

[Interview]



Interviewer: What is your greatest strength?



Me: Reaching office on time during #MumbaiRains



Interviewer: pic.twitter.com/E470SynwDc — Shruti Panhalkar (@panhalkarshruti) June 28, 2019

Me taking leave from college due to rain

*My Uncle who crossed rivers to attend college.#MumbaiRains pic.twitter.com/4gPQYm5wLT — Pawan Yadav (@pawanyadav4110) June 28, 2019

Mumbaikars after witnessing the same potholes & water logging this year#MumbaiRains pic.twitter.com/nPSOdp2UbM — Babubhaiyaa (@Xposer8) June 28, 2019

#MumbaiRains

BMC filled-up all the potholes on Mumbai roads before monsoon😜 pic.twitter.com/BOiFOJzdbw — NaughtyBoy (@Godiswatching19) June 28, 2019

Bmc to Mumbai people complaining about potholes #MumbaiRains pic.twitter.com/J4YxrhNJAD — Labdhi Shah (@honey1925) June 28, 2019