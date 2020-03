Dainik Bhaskar Mar 01, 2020, 01:59 PM IST

मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को शिवसेना के मुखपत्र सामना का संपादक बनाया गया है। वह सामना की पहली महिला संपादक हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा सांसद संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

Maharashtra CM and Shiv Sena leader Uddhav Thackeray's wife Rashmi Thackeray named the new editor of Shiv Sena mouthpiece Saamana. (file pic) pic.twitter.com/6DEOEU6gVB