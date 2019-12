Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 04:29 PM IST

मुंबई. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और शिवसैनिकों(शिवसेना कार्यकर्ताओं) के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अमृता ने एक वीडियो ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा है। इसमें कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता अमृता की तस्वीर पर जूते और चप्पल मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ अमृता ने लिखा है 'दिखाओ चप्पल, फेको पत्थर, ये तो शौक हैं पुराना आपका, हम तो वो शख्स हैं कि धूप में भी निखर आएंगे।' असल में अमृता एक ट्वीट की वजह से शिवसेना के टारगेट पर हैं। महिला शिवसैनिकों ने तो सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस बीच में न पड़ें, तो वह अपनी स्टाइल में अमृता फडणवीस को उचित जवाब दे सकती हैं।

अमृता का ट्वीट..

You don’t lead people by hitting people over the head, that’s assault - not leadership @OfficeofUT !

दिखाओ चप्पल, फेको पत्थर, ये तो शौक़ हैं पुराना आपका,

हम तो वो शक़्स हैं की धुप में भी निखर आएँगे ! pic.twitter.com/IfMG0rFnrZ