दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 02:05 PM IST

नागपुर. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस बीच सबसे डराने वाला मामला नागपुर से सामने आ रहा है। यहां स्थानीय स्प्रेड की सभावना बढ़ती नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि नागपुर के कुछ इलाकों में लोगों के अंदर कोरोनावायरस के लक्षण मिले हैं। उनका टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि, नागपुर में अब तक सिर्फ चार ही मामले सामने आये हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में अभी कोरोना दूसरी स्टेज पर है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो कोरोना तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगा।

फिलहाल कमुनिटी स्प्रेड की कगार पर नहीं पहुंचा वायरस

समाचार एजेंसी से एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय पर हमने छोटे क्षेत्र या समूह में कोविड-19 के लक्षणों को देखा है। हालांकि, अभी यह कम्युनिटी स्प्रेड की कगार पर नहीं पहुंचा है। वह एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। अब तक 1300 लोगों के सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 10 में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इन छोटी जगहों में मेट्रो, बस और हॉस्पिटल शामिल हैं। हमें अब अपनी रोकथाम की गतिविधियों को और तेज करना होगा। इसलिए लोगों से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है।

