Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 07:02 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे। इससे पहले उद्धव का 24 नंवबर को अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त राजनीतिक उठापठक के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को ट्वीट कर उद्धव के अयोध्या जाने की जानकारी दी।

राउत का ट्वीट....

Chalo Ayodhya ! CM #UddhavThackeray will visit Ayodhya on the completion of 100 days in power! @OfficeofUT

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 22, 2020