Dainik Bhaskar Aug 30, 2019, 01:24 AM IST

नई दिल्ली/मुंबई. सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर महबूब स्टूडियो में अभिनेता वरुण धवन और अभिषेक बच्चन के साथ गली क्रिकेट खेला। सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी साझा किया। सचिन एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए महबूब स्टूडियो पहुंचे थे, वहां वरुण और जूनियर बच्चन भी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मौजूद थे।



सचिन ने ट्विटर पर लिखा, "काम को खेल के साथ मिलाना हमेशा अच्छा होता है। एक शूटिंग के दौरान क्रू टीम के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आया। अभिषेक बच्चन और वरुण धवन के भी हमारे साथ जुड़ने से सुखद आश्चर्य हुआ।"



46 वर्षीय क्रिकेटर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'फिट इंडिया मूवमेंट' पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "मैं इस अभियान से बहुत खुश हूं। जैसा कि हम सिर्फ एक खेल-प्रेमी राष्ट्र नहीं हैं, हम खेल खेलने वाले राष्ट्र भी हैं। इसलिए, सिर्फ यह कहकर कि हम युवा हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिट हैं।"



वरुण धवन ने अभियान को अपना समर्थन देते हुए खेल के महत्व पर बात की। सचिन तेंदुलकर के साथ चर्चा में अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि आजकल लोगों के लिए खेल खेलना सामान्य रूप से एक चिंताजनक गतिविधि है। वे कार्यालय के दबाव के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऑफिस के दबाव के कारण लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं और खेलने से मदद मिल सकती है।

It’s always good to mix work with play.

Had a lot of fun playing cricket with the crew during a shoot & was pleasantly surprised with @Varun_dvn dropping by along with @juniorbachchan who joined us for some time. 😀#SportPlayingNation#FitIndiaMovement pic.twitter.com/sPqLUY08NH