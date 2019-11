अक्षय कुमार, रितेश देशमुख से लेकर ऋतिक रौशन तक बड़े स्टार्स उनके फ्रेंड्स हैं

मुंबई. सरकार गठन से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। बुधवार सुबह ठाकरे परिवार से पहली बार आदित्य ठाकरे विधानसभा में बतौर विधायक पहुंचे और पद और गोपनीयता की शपथ ली। आदित्य वर्ली सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले वे सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया। ठाकरे परिवार सिद्धिविनायक को अपना इष्टदेव मानता है। 80 घंटे के सियासी घटनाक्रम के बाद अब राज्य में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी(महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) की सरकार बनने जा रही है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इससे पहले आदित्य ठाकरे ने मंगलवार देर रात राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा था,'राज्यपाल ने हमें आज अपना समय दिया और सरकार बनाने को कहा। हम प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं और उन्हें स्थिर सरकार देंगे। बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जब राज्यपाल बी के कोश्यारी से मिलने राजभवन गए तो उनके साथ तीनों दलों के विधायक दल के नेता भी साथ थे।'

शुरू की थी 'लव मुंबई' मुहिम

राजनीति में सक्रियता के साथ आदित्य ठाकरे अक्सर पेज थ्री पार्टीज में भी नजर आते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख से लेकर ऋतिक रौशन तक बड़े स्टार्स उनके फ्रेंड्स हैं। वे इन स्टार्स की फिल्मों के प्रीमियर पर जरुर जाते हैं। नाइट लाइफ के पक्षधर आदित्य ने मुंबई के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए 'लव मुंबई' मुहिम शुरू की थी। उन्होंने बांद्रा में समुद्र किनारे लकड़ी से बना 'लव मुंबई' लोगो स्थापित करवाया। लोग आज भी इसके सामने जाकर सेल्फी लेते हैं।

आदित्य को है कविताओं का शौक

13 जून 1990 को मुंबई में जन्में युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य को कविताओं का शौक है। उनकी कविताओं की एक किताब 'My thoughts in white and black' 2007 में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा वे गीत भी लिखते हैं। उनके लिखे गीतों का एल्बम 'उम्मीद' भी लॉन्च हो चुका है। आदित्य को स्टाइल आइकॉन के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने मॉडल्स की तरह अपना फोटोशूट करवाया था।