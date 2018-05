महाराष्ट्र में बंद खत्म, 200 साल पुरानी जंग की बरसी पर हिंसा के बाद 18 शहरों में हुए प्रदर्शन

+5 और स्लाइड देखें पुणे में हिंसा फैलाने वालों को रोकने के लिए तैनात पुलिस। यहां से सतारा और बारामती में जाने वाली बसें फिलहाल बंद कर दी गई हैं।

अपडेट्स

10:20 AM:मुंबई, ठाणे में कुछ स्कूल बंद। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स कम पहुंचे।

10:10 AM: औरंगाबाद में इंटरनेट पर रोक। यहां बस सर्विसेस भी सस्पेंड की गई।

9:45 AM: पुणे से बारामती और सतारा जिलों के लिए जाने वाली बसें अगले आदेश तक रोकी गईं।

9:42 AM: ठाणे में लोगों की दिक्कत बढ़ी। आॅटो रिक्शा का इंतजार करते देखे गए लोग।

9:30 AM: पुणे अबासाहेब गरवारे कॉलेज बंद। नोटिस बोर्ड पर लिखा- आज प्रैक्टिकल्स और लेक्चर नहीं होंगे।

9:22 AM: ठाणे में कई स्कूल बंद। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, बच्चों की सेफ्टी के लिहाज से यह फैसला लिया।

9:10 AM: मुंबई के वर्ली में दो बसें तोड़ी गईं। घाटकोपर,मुलुडं और नवी मुंबई में बस रोकने की कोशिश की गई। कई बसों की हवा निकाल देने की खबर है।

9:01 AM: मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने बुधवार को मुंबई में डिलिवरी सर्विस देने से मना कर दिया है। यह जानकारी एसोसिएशन के चीफ सुभाष तेलकर ने दी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट में परेशानी की वजह से वक्त पर टिफिन पहुंचाने में दिक्कत होगी।"

8:35 AM:मुंबई के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाटकोपर और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चौकसी बरती जा रही है।

8:10 AM: ठाणे रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने ट्रेन को रोक दिया।

8:08 AM:स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन के अफसर अनिल गर्ग ने कहा- "हम आज स्कूल बस नहीं चलाएंगे। हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते। आगे हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।" हालांकि, राज्य सरकार ने स्कूलों की छुट्टी का एलान नहीं किया है।

8:00 AM:महाराष्ट्र के ठाणे में 4 जनवरी की आधी रात तक 144 धारा लगाई गई।

7:45 AM:बीआर अम्बेडकर के पोत्र और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश अम्बेडकर ने महाराष्ट्र बंद का एलान किया। मुंबई के पास चेम्बूर इलाके में मार्केट बंद रहा ।

7:00 AM: आज के बंद को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जाम से बचने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स से जाने की सलाह दी। खास तौर से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रमाबाई अम्बेडकर नगर, छेड़ा नगर और कामराज नगर से होकर नहीं जाने का सुझाव दिया गया है।