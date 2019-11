भाजपा से अलग हो राकांपा-कांग्रेस की मदद से सरकार बनाना चाहती थी शिवसेना

शिवसेना ने मांगी थी दो दिन की मोहलत, लेकिन राज्यपाल ने उसे ठुकरा दिया

राकांपा को सरकार गठन के लिए दिया गया था मंगलवार रात तक का समय

मुंबई. सरकार गठन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी दे दी। राज्यापाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट भेजी थी। राष्ट्रपति शासन को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। उधर राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े मुद्दे ट्रेंड करते रहे। इस दौरान यूजर्स भाजपा से अलग होने के शिवसेना के फैसले को गलत बताते हुए उसका मजाक उड़ाते दिखे।

राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले सबसे बड़े दल भाजपा (105 सीट) को सरकार बनाने का न्योता सौंपा। लेकिन, भाजपा ने सरकार गठन की इच्छा जाहिर नहीं की। इसके बाद शिवसेना (56 सीट) को न्योता दिया गया। उसने 2 दिन का वक्त मांगा लेकिन राजभवन ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद तीसरे सबसे बड़े दल राकांपा (54 सीट) को भी वक्त दिया गया। उसे मंगलवार रात तक का वक्त दिया गया था।

सोशल मीडिया पर आ रहे इस तरह के कमेंट्स

"शिवसेना चले छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे"

राज्यपाल की घोषणा:

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन,

शिवसेना के सपनों में फ़िरा चौतरफ़ा पानी ! — Dilip Kumar Singh (@DilipKu24388061) November 12, 2019

And The Political Suicide Done By Shivsena In Maharashtra#MaharashtraGovtFormation #ShivaSena pic.twitter.com/9BgUDmyfHQ — Vikas Trivedi (@IamVtrived) November 12, 2019

रजिया फँस गई गुंडों में

एनसीपी कांग्रेस ने दुश्मनों को तोड़ भी दिया और निचोड़ भी लिया

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Hanif HR (@HanifJainan) November 12, 2019

One who said We have 170+ MLA's to form Govt is now admitted in Hospital.



One who called himself as Chief Minister is roaming in streets.



One who resigned from Central Minister post is Jobless now.



What happened "Cheat Sena"..?



It's Just a Begining.#MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/QA7yPRYxuj — Nisha Jha (@IndiaNisha18) November 12, 2019

Section144 should be imposed in Mumbai. Because, if more than 4 people assemble, Governor might invite them to form the Govt. 😃🤣😝#MaharashtraGovtFormation #MaharashtraPoliticalCrisis — Upasana Singh (@upasanatigress) November 12, 2019

शिवसेना की हालत उस आदमी जैसी है जिसने बिना लाइफ जैकेट पहने नाव से छलांग लगा दी और अब कांग्रेस-एनसीपी की रेस्क्यू बोट ये विचार विमर्श कर रही है कि भाई को बचाना भी है या नहीं। 😂#MaharashtraGovtFormation — Sushant Sinha (@SushantBSinha) November 12, 2019

"This is all wrong. I shouldn't be here. I should be back in Mumbai, on CM's chair. BJP has stolen my dreams of power with governor's empty words. Thackerays are suffering. Shiv Sena is collapsing and all BJP can talk about is fairy tales of making govt without us. How dare you!" pic.twitter.com/rFdNE55FyS — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 12, 2019

New Generation style of Politics of Shiv Sena... pic.twitter.com/AbSJLlZSjh — कपिल अग्रवाल (@Kapilagr26) November 12, 2019

Meanwhile Arvind Savant , ShivSena MP who resigned , is like #ShivaSena pic.twitter.com/ht5nZa15HK — मेरा CM नल्ला है (@mohitbisht8) November 12, 2019

BREAKING : Shiv Sena, NCP, BJP and Congress all extend their support to Anil Kapoor.@AnilKapoor to become CM, this time not for one day but for full 5 years!#balasahebthackeray #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/YGSgNpYn6U — Girish Bharadwaja (@Girishvhp) November 12, 2019

शिवसेना की हालत तो उस जैसी हो गई है जो अपने सीधे-साधे पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई

और प्रेमी उसे बस स्टॉप में छोड़कर भाग गया — tikam nariani (@tikam53) November 12, 2019

NCP and Congress offer CM seat to Shiv Sena👇👇 pic.twitter.com/riUg6W82Rf — EAGLE EYE (@BrainandMoney) November 11, 2019

Meanwhile Sharad Pawar who didn't let his own party worker to share frame with him, how could have Aaditya Thackeray as a CM face?



Lessons learnt much too late #ShivaSena? #MaharashtraPolitics #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/I3SYJZ5uZg — Geetika Swami (@SwamiGeetika) November 12, 2019

