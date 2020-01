Dainik Bhaskar Jan 30, 2020, 06:04 PM IST

पुणे. बाइक पर फैंसी नंबर प्लेट लगवाना एक युवक को भारी पड़ गया। उसने अपनी बाइक के पीछे लगी नेम प्लेट पर' खानसाहब' लिखा हुआ था। बाइक की नेम प्लेट की तस्वीर खींच कर एक यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट कर दी और उसमें पुणे की ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दिया। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए पहले ट्विटर पर मजेदार तरीके से जवाब दिया और फिर बाइक का चालान करके उसे पोस्ट कर दिया।

यूजर ने ट्रैफिक पुलिस को किया टैग-

बाइक की फैंसी नंबर प्लेट की तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करने वाले ने लिखा, 'खानसाहब बिना हेलमेट के फैंसी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चला रहें हैं, इन पर जरूरी कार्रवाई की जाए।'

@CPPuneCity @PuneCityTraffic

Khansaab driving without helmate and with fancy number plate. Please take necessary action.

MH 12 AS 6668

Date - 28/01/2020

Time - 9.58 AM

Location - signal near symbiosis College, SB Road. pic.twitter.com/NoQNaAIzAo