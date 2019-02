Movie Review / एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का मूवी रिव्यू, जानें कितनी मिली रेटिंग

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का मू

फ़िल्म का नाम: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा स्टार कास्ट: अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव

अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव डायरेक्टर: शैली चोपड़ा धर

शैली चोपड़ा धर प्रोडूसर: विधु विनोद चोपड़ा

विधु विनोद चोपड़ा म्यूजिक डायरेक्टर: रोचक कोहली, संजय वान्द्रेकर, अतुल रानिंगा

रोचक कोहली, संजय वान्द्रेकर, अतुल रानिंगा फ़िल्म टाइप: रोमांटिक ड्रामा

https://www.imdb.com/title/tt8108164/

https://www.imdb.com/title/tt8108164/ कैसी है फ़िल्म:ज़रूर देखें, अलग सब्जेक्ट पर आधारित है ये फिल्म

Ek Ladki ko Dekha to Aisa Laga Movie Review / बेहद ही सेंंसेटिव सब्जेक्ट समलैंगिकता पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं और अब (Rajkumar Rao), (Sonam Kapoor) और अनिल कपूर (Anil Kapor) की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा (Ek Ladki ko Dekha to Aisa Laga) भी इसी मुद्दे पर आधारित है। फिल्म का सबजेक्ट मौजूदा दौर में रिलीज़ हो रही है फिल्मों से काफी अलग है...फिल्म रिलीज़ हो चुकी है आइए जानते हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का मूवी रिव्यू (Ek Ladki ko Dekha to Aisa Laga Movie Review)।

कहानी - लेखक और निर्देशक साहिल मिर्जा (राजकुमार राव) को स्वीटी (सोनम कपूर) को देखते ही प्यार हो जाता है। लिहाजा वो छत्रो ( ) के साथ नाटक और टैलंट हंट का बहाना लेकर स्वीटी के गांव मोगा पहुंचता है जहां स्वीटी अपने पिता बलबीर चौधरी ( ), बीजी (मधुमालती कपूर), वीरजी (अभिषेक दुहान) के साथ रहती है। साहिल जैसे तैसे हिम्म जुटाकर स्वीटी से अपने प्यार का इज़हार तो करता है लेकिन स्वीटी का जवाब सुनकर हैरान रह जाता है। अब वो राज़ क्या है, उसे जानने के बाद साहिल कैसे रिएक्ट करता है...क्या घरवाले स्वीटी के उस राज को जानने के बाद भी स्वीटी को स्वीकार करते हैं या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। और इसके लिए आपको सिनेमाघरों तक आना होगा। ये तो थी फिल्म की कहानी अब नज़र डालते हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मूवी रिव्यू पर।

रिव्यू - एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मूवी रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कहानी के सब्जेक्ट की। और इस पैमाने पर फिल्म पूरी तरह से खरी उतरी है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी अलग और प्रभावशाली है जो एक मिनट के लिए दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म की कहानी पंजाबी किरदारों पर आधारित है इसलिए भी ये ज्यादा प्रभाव छोड़ने पर कामयाब रही है। फिल्म के निर्देशन में भी कोई कमी नहीं दिखती है। भले ही फर्स्ट हाफ तोड़ा स्लो है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म काफी मज़बूत ऩर आती है। अब बात अभिनय की करें तो हर किरदार ने अपना 100 फीसदी दिया है हर कोई अपने रोल में खूब जचा है चाहे वो स्वीटी केे किरदार में सोनम कपूर हो या फिर दलबीर सिंह के किरदार में अनिल कपूर। फिल्म में अनिल कपूर और राजकुमार राव के किरदार की भी काफी तारीफ हो रही है। जूही चावला और अनिल कपूर की जोड़ी लंबे वक्त के बाद एक साथ नज़र आई है और फिल्म में खूब जची है। फिल्म के गानों की बात करें तो गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कुल मिलाकर मूवी रिव्यू की बात करें तो फिल्म देखने लायक है।