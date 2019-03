भोपाल. मध्य प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसकी मंजूरी गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई। ग्वालियर के नया गांव, आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर और मंदसौर के श्यामगढ़ में ये विद्यालय खुलेंगे।

नए केंद्रीय विद्यालय 2022 तक तैयार किए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट 1500 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसमें मप्र में पांच स्कूलों के प्रस्ताव पास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया है।

