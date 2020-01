वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, बेस्ट लोकेशन और शहर की मोस्ट कनेक्टेड बिल्डिंग है बंसल वन

यहां 5 सितारा होटल और करीब 400 बेड वाला सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी होगा

Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 06:04 PM IST

भोपाल. आधुनिक सुविधाएं से लैस, हबीबगंज स्टेशन का निर्माण तेजी से हो रहा है। शहर की कायाकल्प करने वाले इस स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनाया जा रहा है। इस स्टेशन को डेवलप एवं खूबसूरती को बढ़ाने का काम बंसल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। बंसल सिटी सेंटर में बंसल वन बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2020 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपडेट्स के बारे में कंपनी के सीईओ-कमर्शियल श्री अवनीश हसीजा ने कई जानकारिया दीं।

सवाल : बंसल सिटी सेंटर क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए?

जवाब : बंसल सिटी सेंटर का नाम एक विजन है, जो इसकी लोकेशन और क्षमता को देखकर तय किया गया है। इस नाम के पीछे हमारे डेवलपर्स, पार्टनर्स और रेवले सभी की सोच है। सिटी सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर सभी तरह के लोगों को मिलने के लिए बेहतर सुविधाएं और वातावरण मिले। बंसल सिटी सेंटर का निर्माण इंटीग्रेटेड ट्रांजिट हब की तरह किया जा रहा है। इसे इस तरह से समझें...

लोकेशन : किसी बिल्डिंग के निर्माण में उसकी लोकेशन सबसे अहम होती है। ये शहर की सबसे बेस्ट लोकेशन है। इस लोकेशन में वो सारी क्वालिटी हैं जिसके चलते यहां बेहतर सिटी सेंटर का निर्माण हो सके। ऐसी बिल्डिंग का निर्माण हर किसी ल लोकेशन में नहीं किया जा सकता।



कनेक्टिविटी : हबीबगंज रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी शहर के सभी एरिया से है। यहां पर ट्रेन के साथ बीआरटीएस और आइएसबीटी की कनेक्टिविटी भी है। आने वाले दिनों में मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। हमें इस तरह की कनेक्टिविटी वाली जगह पर बिल्डिंग बनाने का मौका मिला रहा है जहां भोपाल वासियो एवं भोपाल में आने वालो को पहोचने में कोई दिक्कत न हो ऐसे में हम पहली बार में ही ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं जहां पर लोगों को पहोचना आसान हो।

जरूरत : भोपाल में एक कमर्शियल सेंटर या एक एक्सक्लूसिव ऑफिस की कोई बिल्डिंग नहीं है। ऐसे में हमने इस प्रोजेक्ट में बंसल वन नाम की बिल्डिंग डिजाइन की है। बिल्डिंग को दुकानों और ऑफिस के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ये बिल्डिंग रिटेल और कमर्शियल को मिलाकर तैयार की जा रही है। जो किसी मेट्रो शहर की तरह भोपाल में रहने वाले लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करेगी।

सुविधाएं : लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें इसके लिए यहां पर शॉपिंग मॉल भी बना रहा हैं। बड़े मॉल की लोकप्रियता को देखते हुए शहर को एक और अच्छे मॉल की जरूरत है। साथ ही, यहां पर 5 सितारा होटल एवं कन्वेंशन सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में लगभग 400 बेड होंगे। ये सभी सुविधाएं आपको रेलवे स्टेशन के अराउंड बंसल सिटी सेंटर में मिलेंगी।

सवाल : बंसल सिटी सेंटर से आम लोगों को कैसे फायदा मिलेगा?

जवाब : ये पूरा प्रोजेक्ट लोगों की जरूरत से जुड़ा है।बंसल सिटी सेंटर एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी जहां शहर के सभी तरह के लोगों को मिलने के लिए बेहतर सुविधाएं और वातावण मिलेगा। बाहर से आने वाले लोगों को स्टेशन आने के बाद दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं होगी। यहां पर सभी तरह के लाइफस्टाइल रिटेल , रेस्टोरेंट , बार, सर्विसेज होंगी . यहाँ प्रतिष्ठित कम्पनीज के एवं व्यवसाइयों के ऑफिस होंगे, जिससे लोगों के सभी काम यहां पर हो जाएंगे। इससे शहर की इकॉनमी को भी बढ़ावा मिलेगा।

1. ये शहर की एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पर व्यवसाय के संचालन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कोई व्यक्ति बाहर से आता है तब उसे यहां व्यवसाय के साथ खाने, ठहरने, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और इलाज की सुविधाएं भी मिलेगी।

2. यहां से लोगों को बाहर जाने के लिए सभी तरह के ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में यहां मेट्रो स्टेशन भी होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट हब है जिसमें पब्लिक को सभी तरह का ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी।

3. ये बिल्डिंग हबीबगंज स्टेशन के पास में है ऐसे में यहां पहुंचना काफी आसान होगा। यहां ट्रेन, ऑटो, बस, टैक्सी, मेट्रो किसी भी माध्यम से डायरेक्ट आ सकते हैं।

सवाल : बंसल सिटी सेंटर से शहर का नक्शा कैसे बदलेगा? क्या इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, शहर का विकास होगा?

जवाब : यहां पर 300 ऑफिस खुलेंगे, जिनसे करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां लोग व्यावसायिक कारणों के चलते इकठ्ठे होंगे। ऐसे में पूरी बिल्डिंग से टर्नओवर क्रिएट होगा। जिससे इकॉनोमिक ग्रोथ होगी। इसी तरह, शॉपिंग मॉल, 5 सितारा होटल और हॉस्पिटल भी इकॉनोमिक ग्रोथ एवं रोज़गार में अहम रोल निभाएंगे।

सेवा भाव को लेकर बंसल ग्रुप लंबे समय से हॉस्पिटल में काम कर रहा है। हमारे द्वारा तैयार किया जाने वाला ये शहर का दूसरा सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल होगा। इस हॉस्पिटल को आधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल टूरिज्म पर फोकस करते हुए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग यहां बाहर से आते हैं उन्हें सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इन सभी से भोपाल के लिए इनकम और इकॉनोमी का स्तर बेहतर होगा।

सवाल : क्या बंसल सिटी सेंटर भोपाल का प्रमुख सिटी सेंटर बनने की क्षमता रखता है?

जवाब : हमें शहर की सबसे अच्छी लोकेशन मिली है। ऐसे में हमारे पास एक मौका है कि भोपाल के लिए एक अच्छा सेंटर बनाया जाए। लोकेशन की प्रीमियमनेस को देखते हुए ही यहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अच्छे निर्माण का मौका बार-बार नहीं मिलता। हम पहली ही बार में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसका फायदा लोंगो को अगले कई सालों तक मिलता रहे । प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। यानी बंसल सिटी सेंटर में वो सभी खूबियां है जो इसे भोपाल के प्रमुख सिटी सेंटर के तौर पर स्थापित करती हैं।

सवाल : बंसल सिटी सेंटर में बंसल वन नाम का भी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी विस्तार से बताइए?

जवाब : बंसल सिटी सेंटर में बंसल वन ही ऐसी बिल्डिंग है जिसे हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। जो लोग बंसल वन में निवेश करते हैं वे उसका पार्ट बन जाएंगे। ये भोपाल की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनने जा रही है। यहां पर ज्यादातर ऑफिस लोगों के काम से जुड़े होंगे। जब लोगों को ये पता होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और सभी तरह के काम हो रहे हैं, तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं।

पॉलिक्लिनिक : कुछ बड़े डॉक्टर्स यहां पॉलिक्लिनिक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा होता है तो लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर सभी तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे।

सीए ऑफिस : डॉक्टर्स की तरह कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर एक विंग खोलना चाहते हैं। यानी लोगों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट , टैक्सेशन केप्रोफेशनल्स की सुविधा भी मिल जाएगी इसी तरह यहाँ और प्रोफेशनल्स जैसे की लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं।

कॉर्पोरेट ऑफिस : बड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 25 हजार स्क्वायर फीट जगह मिल रही है। इतना बड़ा फ्लोर एक जगह पर किसी को नहीं मिलता। यहां शेयररिंग ऑफिस स्पेस देने वाली कम्पनीज भी आ रही है।

बंसल ओने से कनेक्टेड फ़ूड जोन पर एक रेस्टोरेंट का निर्माण पूरा हो गया है। इसे आम पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। इस रेस्टोरेंट में 24 घंटे सर्विस मिल रही है।

सवाल : क्या बंसल वन आने वाले सालों में मध्य भारत का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र बन सकता है?

जवाब : निश्चित तौर पर ये सेंट्रल इंडिया का कमर्शियल हब बनेगा। क्योंकि एक ही जगह पर इतनी सारी कमर्शियल एक्टिविटी और एम्पलॉयमेंट कहीं नहीं मिलता। लोगों को उनकी जरूरत से जुड़ी हर चीज यहां पर उपलब्ध होगी। ऐसे में जाहिर तौर पर बंसल वन प्रदेश के साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख व्यवसायिक केंद्र बन जाएगा।

सवाल : बंसल वन में किन व्यवसायों में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलेगा?

जवाब : यदि कोई व्यक्ति निवेश करने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे प्रोजेक्ट में उसका निवेश करें जो भविष्य में बेहतर रिटर्न दे एवं वहां प्रॉपर्टी के अप्प्रेसिअशन भी हो, अच्छे रिटर्न का जो पैमाना होता है उस पर बंसल वन पूरी तरह खरा है। शहर की सबसे अच्छी लोकेशन के साथ इस बिल्डिंग में तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यानी इसमें एक बार निवेश करने पर भविष्य में कई गुना ज्यादा मिलेगा। प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बंसल वन में किया गया निवेश आपकी अगली पीढ़ी को भी सुरक्षा देगा। आसान शब्दों में कहें तो यहां निवेशकरने में ज्यादा फायदा होगा।

सवाल : बंसल वन में निवेश करने के लिए क्या करना होगा?

जवाब : जब हमारे पास कोई बंसल वन में निवेश करने आता है तब हम उसे उसके काम के हिसाब से दुकान और जगह के बारे में गाइड करते हैं। हमारी कोशिश है कि एक जैसे काम वाली दुकाने बिल्डिंग में एक ही जगह पर हों। इससे बिल्डिंग में आने वाले लोगों का काम आसान हो जाएगा। हम इंटरनल जोनिंग से बिल्डिंग के अंदर अलग-अलग बिज़नेस जोन बना रहे हैं।

सवाल : बंसल वन भोपाल के रिटेल उद्योग में कैसे बदलाव लाएगा?

जवाब : दिसंबर 2020 तक बंसल वन की बिल्डिंग कम्पलीट हो जाएगी। जिसके बाद लोग दुकान के इंटीरियर का काम कराकर उसे शुरू कर सकते हैं। यहां लाइफस्टाइल से जुड़े सभी ब्रांड्स आ सकते हैं। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक दुकाने होंगी। लोग अपने बजट के अनुसार ग्राउंड , फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, पर दुकान खरीद पाएंगे। हम यहां ऐसा वातावरण देंगे जिसमें आपके बिजनेस एसोसिएट्स आकर बिजनेस कर सकें। इस पूरी बिल्डिंग में व्यवसाय होगा। जिससे रिटेल उद्योग में बदलाव होने स्वाभाविक है।

ऐसे बुक करें बंसल वन में अपना स्पेस

बंसल वन बिल्डिंग में दुकानें और ऑफिस के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके सीधे बंसल ग्रुप के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं...

bansalone.in

Call us on centralized no. 9071521000