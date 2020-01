Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 05:38 PM IST

भोपाल। 8 जनवरी, बुधवार को दस सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने देशव्‍यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इस हड़ताल में ट्रेड यूनियन शामिल होंगी। इनके अलावा कुछ स्‍वतंत्र फेडरेशन भी हड़ताल का समर्थन कर रही हैं। सेंट्रल बैंक की ओर से बैंक बंद रहने के एसएमएस अपने उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि श्रम मंत्रालय श्रमिकों की किसी भी मांग पर आश्वासन देने में विफल रहा है। इस बंद से आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेड यूनियनों की इस हड़ताल से बाजार बंद रह सकते हैं और बैंकिंग सेक्‍टर भी प्रभावित हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आंगनबाड़ियों, केंद्र सरकार के कई विभागों के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। ट्रकों के पहिए थम सकते हैं। बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है। हड़ताल में इसमें बैंकों के कर्मचारी-अधिकारियों के पांचों संगठन, दस केंद्रीय श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन, ट्रांसपोर्टर्स के संगठन समेत अन्य यूनियन शामिल होंगे।

Centre Trade unions calls for #bharatbandh tomorrow with following demands.



This also includes sack of Unconstitutional NRC_CAA. pic.twitter.com/o8O0DoIwaM