Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 10:54 AM IST

भोपाल। कश्मीर मुद्दे पर एमपी पुलिस ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया हुआ है। इधर मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी नेता जम्मू-कश्मीर के मुद्दे, आतंकवाद और किसी भी तरह के हिंदू-मुस्लिम संबंधों से जुड़े मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करेगा। कश्मीर मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ये देश में तानाशाही की आहट है।

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने भी इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक पार्टी का कोई भी प्रवक्ता और पैनलिस्ट जम्मू-कश्मीर के ताजा हालात और आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर होने वाली टीवी बहस में शामिल नहीं होंगे।

The uncertainty and fear only serves to worsen the situation. Govt must be open, transparent, and take people and opposition leaders into confidence!#StandwithKashmir