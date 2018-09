Danik Bhaskar | Sep 21, 2018, 02:05 PM IST

छिंदवाड़ा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल किया। उन्होंने कहा, मित्र कमलनाथ सोचें कि कांग्रेस किस प्रदेश की राजनीति किस दिशा में ले जाना चाहती है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर सांसद कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बात को दोहराते हुए कहा कि एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमलावर होते हुए कहा, सीधी के चुरहट में जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर पथराव का ज़िक्र किए बिना शिवराज सिंह ने सीधे आरोप लगा कि कांग्रेस पत्थर चलवा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राजनीति विचारों के आधार पर होती है। अंधेरों से काफिले पर पत्थर फिंकवाए जाते हैं, फिर कमलनाथ कहते हैं कि कहीं ये जनाक्रोश तो नहीं। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, लेकिन छवि खराब करने की कोशिश चल रही है।

कमलनाथ दिग्विजय सिंह के साथ सरकार चलाते थे : आखिर किस हद तक जाएगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस बदला लेना चाहती है तो मुझसे ले गरीबों से नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ बताएं कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या था। कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह से मिलकर सरकार चलाते थे।

झूठे आरोपों पर तीन रात पत्नी को समझाता रहा : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा मैं गरीब और किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे आरोपों की चक्की में पीसा जा रहा है। मुझे झूठे आरोपों फंसाया गया और यहां तक की पत्नी को भी इसमें घसीटा गया। मुझे तीन रात लग गए उन्हें समझाने में कि ये आरोप झूठे हैं। मुझे कहा गया कि रुपए गिनने की मशीन ले आया, खदान खरीद ली। डंपर घोटाला का आरोप लगा, जिसे विशेष न्यायालय में मामला गलत पाया है। हाईकोर्ट ने भी मामला खारिज कर दिया।

व्यापमं में कटघरे में खड़ा किया गया : मैंने मेहनत से जनता के हित में काम किया। मध्य प्रदेश के लोग मेरा परिवार हैं। जनता की तकलीफें देखकर योजना बनायी गयीं, लेकिन कांग्रेस के नेता मुझे सहन नहीं कर पा रहे हैं। व्यापम में मुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया। मेरी पत्नी पर आरोप लगाए गए, जिससे मेरी पत्नी व्यथित हुई। शिवराज सिंह ने फिर दोहराया कि एससीएसटी एक्ट में मध्य प्रदेश में बिना जांच के गिरफ़्तारी नहीं की जाएगी। एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा।

Congress had levelled various baseless&false allegations at me. Rajneeti vichaaron ke aadhaar par hoti hai, maine kabhi kisi ko lanchit nahi kiya. Congress kis disha mein rajneeti ko le jana chahti hai? MP shanti ka taapu raha hai:Madhya Pradesh CM Shivraj S Chouhan in Chhindwara pic.twitter.com/a1dsNh1drj