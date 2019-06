Dainik Bhaskar Jun 19, 2019, 12:13 PM IST

भोपाल. ट्वीटर ने शनिवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एकाउंट पर ट्वीट पर रि-ट्वीट और रिप्लाई को ब्लॉक कर दिया है। इससे भड़के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है, मेरे ट्वीट पर ही ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई रिप्लाई और रि-ट्वीट नहीं कर सकता है। उन्होंने ट्वीटर पर उनके ट्वीट रिमूव करने का आरोप भी लगाया।

असल में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। साथ ही कुछ और ट्वीट भी किए थे, इसके बाद उनके एकाउंट पर ट्वीटर ने रिप्लाई और रिट्वीट को ब्लॉक कर दिया।

My question to @TwitterIndia.

None of my tweets can be retweeted after I asked questions on intelligence failure. Why?

Few minutes back I raised it through two tweets. Suddenly both tweets have disappeared!

Policy intervention by @Twitter or a case of hacking by miscreants?