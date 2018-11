अब एग्जाम हॉल में बुक-नोट्स ले जा सकेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आएंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस

एआईसीटीई ने नई परीक्षा नीति के तहत ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम को मंजूरी दे दी है। इस एग्जाम पैटर्न के कारण अब ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब टेक्स्ट बुक या नोट्स से कॉपी करके नहीं दिया जा सकेगा, बल्कि अपनी विषय से जुड़ी समझ और व्यावहारिक ज्ञान के जरिए जवाब लिखने होंगे। प्रो. अशोक एस शेट्टार कमेटी का मानना था कि ओपन बुक सिस्टम में स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्युएशन की स्किल्स पर काम किया जाएगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इस पैटर्न में स्टूडेंट्स को अपने साथ क्लासरूम में नोट्स, टेक्स्ट बुक्स या अन्य स्टडी मटीरियल ले जाने की अनुमति होगी। इससे स्टूडेंट्स पर पूरे-पूरे चैप्टर्स को रटने का प्रेशर नहीं रहेगा।AICTE Updateप्रेक्टिकल नॉलेज बेस्ड होंगे 46% सवाल: अब तीन कैटेगरी में बीटेक, एमटेक, एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को 36 परसेंट सवालों के जवाब सब्जेक्ट की समझ के आधार पर देने होंगे। 46 फीसदी सवाल प्रेक्टिकल नॉलेज पर आधारित होंगे। वहीं, 18 पर्सेंट सवाल ऐसे होंगे, जिनके जवाब एनालिटिकल होंगे।2014 में मिला था निगेटिव रिस्पॉन्स : इससे पहले सीबीएसई ने 2014 में यह नीति शुरू की थी, जिसमें 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में बुक्स ले जाने की अनुमति दी थी, तब ओटीबीए को लेकर देशभर से निगेटिव रिस्पॉन्स मिला था।मैनिट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की प्रो. डॉ. तृप्ता ठाकुर ने सवाल तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी फील्ड में चल रहे इनोवेशंस के प्रति अवेयर करना भी जरूरी है और विषय को लेकर एनालिटिकल रहना भी।यह सवाल है : Analysis the scenario of distribution sector having distributed generation mainly hybrid solar wind and it's impact on consumer interaction. For this future scenario propose a new business model.आईसीएआई ने माना सक्सेसफुल: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2018 से यह पैटर्न शुरू किया है। सीए फाइनल में 6वें इलेक्टिव पेपर के लिए ओटीबीए होता है। सीए अभिषेक गुप्ता ने बताया, दोनों ही अटैंप्ट में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। यह बात तो तय है कि एग्जाम हॉल में बुक्स ले जाने का मतलब है कि सवाल काफी कॉम्पलेक्स आने वाले हैं। लेकिन, अच्छा यह भी है कि अब हमें पूरा का पूरा सिलेबस लाइन-टू-लाइन रटना नहीं पड़ेगा, उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जो थोड़े वीक हैं।  रजत चंचल, सिविल ब्रांच, थर्ड इयर एग्जाम में सटीक आंसर देना काफी मुश्किल होगा, जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना है। इससे चीजों को रट लेने का प्रेशर कम हो जाएगा, अब मेहनत का तरीका थोड़ा बदलेगा। अब रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझने में मेहनत करनी होगी।  आयुषी यादव, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, थर्ड इयर