मध्य प्रदेश: सीएम हाउस से सोमवार को सुबह 10.30 बजे घोषित होगा MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

भोपाल. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (मप्र माशिमं) की हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का रिजल्ट 14 मई यानि सोमवार को सुबह 10.30 बजे सीएम हाउस से जारी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशभर से मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। यह लगातार दूसरा साल है, जबकि दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ, एक दिन और सीएम हाउस से जारी हो रहा है।

मूक-बधिर श्रेणी के रिजल्ट भी सोमवार को

-हायर सेकंडरी व्यावसायिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी मूक-बधिर श्रेणी के अलावा डीपीएसई व शारीरिक पत्रोपाधि उपाधि 2018 का रिजल्ट भी इस मौके पर घोषित होगा। प्रदेश भर से इन परीक्षाओं में करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

10वीं के विद्यार्थियों में डर

-एमपी बोर्ड 10वीं के विद्यार्थी काफी घबराए हुए हैं। असल में, पिछले कुछ सालों से 10वीं के नतीजे खराब आ रहे हैं। बीते सालों के रिजल्ट संबंधी आंकड़े बताते हैं कि एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में विद्यार्थी के फेल होने का प्रतिशत बढ़ा है। 2017 में 10वीं में आधे विद्यार्थी फेल हो गए थे। पिछले साल सिर्फ 49.86 प्रतिशत विद्यार्थी ही 10वीं में पास हो पाए थे। वहीं, 2016 में 53.87 प्रतिशत विद्यार्थी पास हो पाए थे। 2015 में नतीजे और भी खराब रहे थे। इस वर्ष यहां 47.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही उत्तीर्ण हो पाए थे। 2014 में पास प्रतिशत 54.14 रहा था। जबकि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। 2017 में 12वीं में 68 फीसदी स्टूडेंट पास हुए थे।

SMS से रिजल्ट हासिल करने के लिए ये करें

-सभी मोबाइल ऑपरेटर 56263, 5676750 पर एसएमएस करें।

-MP10 roll no to 5207031, MP12 roll no to 5207031 (एयरटेल ) पर एसएमएस करें।

-mp10 roll no to 58888, mp12 roll no to 58888 आइडिया, जियो व बीएसएनएल मोबाइल वाले एसएमएस करें।

-mp10 roll no to 58888511, mp12 roll no to 58888511 वोडाफोन मोबाइल वाले एसएमएस करें।

-IVRS नंबर द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन यूजर को *588# पर डायल करना होगा।

इन वेबसाइट पर भी देखें रिजल्ट

www.reasults.bhaskar.com

www.mpbse.nic.in

www.mpresults.nic.in

https://mpbse.mponline.gov.in

www.examreasult.net/mp

www.indiaresults.com

www.examresults.net

http://school.gradeup.co

मोबाइल एप पर रिजल्ट देखने के लिए ये करें

-गूगल प्ले स्टोर पर एमपी बीएसई मोबाइल एप अथवा एमपी मोबाइल एप डाउनलोड करें एवं नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना रोल नंबर सबमिट करें।

-विंडोज एप स्टोर पर एमपी मोबाइल एप डाउनलोड कर रिजल्ट देखें।

मोबाइल फोन ब्राउजर के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए mpmobile.gov.in पर जाना होगा।

माशिमं बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी जानकारी

- माशिमं बोर्ड 10वीं और 12वीं नतीजे एक साथ 14 मई को सुबह 10.30 बजे घोषित होंगे। रिजल्ट पिछले साल की तरह सीएम हाउस में घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले साल की तरह खुद रिजल्ट जारी करेंगे।

- इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा।

- पूरे प्रदेश भर से माशिमं 10वीं और 12वीं करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। 7.69 लाख ने 12वीं के लिए और 11.48 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराया था।

- यह लगातार दूसरा साल है, जबकि दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ एक ही दिन आ रहा है। 2016 तक 10वीं और 12वीं के नतीजे अलग अलग घोषित किए जाते थे। यानी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन जारी किए जाने की परंपरा 2017 से शुरू हुई।

- हायर सेकंडरी व्यावसायिक, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी मूक-बधिर श्रेणी के अलावा डीपीएसई व शारीरिक पत्रोपाधि उपाधि 2018 का रिजल्ट भी इस मौके पर घोषित होगा।

- एमपी बोर्ड पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक निर्धारित किए हुए हैं।

- एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से 3 अप्रैल तक चली थीं, जबकि एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित कराई गई थीं।