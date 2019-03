वंदना श्रोती, भोपाल. पारा सिर चढ़कर बोल रहा है। गुरुवार को ही दिन का अधिकतम पारा 37.6 डिग्री था। ऐसे में अपने घरों में परिंदों के लिए दाना-पानी रखने का वक्त आ गया है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने लिखा है- "इन गर्मियों में परिंदों को आपकी जरूरत है। देशभर के कई शहरों में पारा 45 के पार चला जाएगा। पानी की कमी से कई परिंदों की मौत हो जाती है। अपने घर की बालकनी, टैरेस या बरामदे में एक कटोरा पानी रखें। इन गर्मियों में अपने नन्हे साथियों की मदद करें...'

पक्षी विशेषज्ञ और बर्ड वॉचर एसी चंद्रा ने बताया- परिंदों की घटती आबादी के बारे में लोगों में जागरूकता आई है, यह अच्छी बात है। जैव विविधता बोर्ड इन गर्मियों में लगभग दस हजार कृत्रिम घोसले बांट रहा है। वहीं, विदिशा वन मंडल के बाद भोपाल वन मंडल भी कृत्रिम घोसले लगाने की दिशा में काम कर रहा है।

गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी

जैव वि‌विधता बोर्ड निशुल्क बांट रहा है कृत्रिम घोसले

यहां से ले सकते हैं नि:शुल्क घोसले

पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खालिक कहते हैं- गौरैया सहित अन्य पक्षियों की आबादी में 70 से 85 फीसदी तक की कमी आई है। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसायटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने भारत से लेकर विश्व के

विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में डाला है।

कई कारणों से घटी इनकी आबादी

Birds need you this summer ...temperatures will cross 45 degrees in many cities across India. Many birds die due to dehydration caused because of lack of water. Please keep a bowl of water in your balcony, terrace or veranda ! Let’s help our little friends this summer