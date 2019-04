Dainik Bhaskar Apr 07, 2019, 11:39 AM IST

दिल्ली से आए 15 आयकर अफसरों ने कक्कड़ के इंदौर स्थित आवास की तलाशी ली

भोपाल में भी कमलनाथ के कुछ करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी, निजी सचिव और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ और सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रविवार तड़के छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, भोपाल, इंदौर और गोवा स्थित 50 ठिकानों पर मारे गए इस छापे में अब तक नौ करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी, अमिरा और मोजर बीयर कंपनी भी शामिल हैं।

Pictures provided by Income-Tax Sources of cash recovered during raid at residential premises of Prateek Joshi in Bhopal, Madhya Pradesh. I-T searches are underway at 50 locations including Indore, Bhopal, Goa and Delhi. pic.twitter.com/TAMe4J1Nii — ANI (@ANI) April 7, 2019

आयकर विभाग की टीम ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर छापा मारा। देर रात 3 बजे दिल्ली से आए 15 से अधिक अधिकारियों की टीम स्कीम नंबर 74 स्थित निवास पर पहुंची। इसके साथ ही विजय नगर स्थित शोरूम, बीएमसी हाइट्स स्थित ऑफिस, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित घर श्यामला हिल्स, प्लेटिनम प्लाजा कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर भी जांच की जा रही है।

Indore: Visuals from official premises of Praveen Kakkar, OSD to Madhya Pradesh CM, where income-tax officials are conducting a raid. pic.twitter.com/fWoOS4qT4o — ANI (@ANI) April 7, 2019

बताया जा रहा है कि सर्विस के दौरान ही कई जांच चल रही थी। कार्रवाई में उनके घर से 9 करोड़ रुपये नकद राशि मिलने की बात सामने आ रही है।

मुख्यमंत्री के करीबी है: प्रवीण जब पुलिस अधिकारी थे तभी उनके खिलाफ कई मामले सामने आए थे। प्रवीण कक्कड़ सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के काफी करीबी माने जाते हैं। जब आयकर विभाग की टीम देर रात पहुंची तो कक्कड़ के परिवार के लोग घबरा गए थे। जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये सभी आयकर के अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच में सहयोग किया।

Madhya Pradesh: I-T raid underway at Bhopal residence of Praveen Kakkar, OSD to Madhya Pradesh CM. Searches are also underway at his residence and official premises in Indore. pic.twitter.com/JBktgZjJvB — ANI (@ANI) April 7, 2019

कौन हैं कक्कड़: प्रवीण कक्कड़ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2004 में नौकरी छोड़कर वे कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के ओएसडी बने। दिसंबर 2018 में कमलनाथ के ओएसडी बन गए। बताया जा रहा है कि नौकरी में रहते हुए उनके खिलाफ कई मामले सामने आए, जिनकी जांच चल रही है।

सीआरपीएफ की ली मदद, एमपी की इनकम टैक्स को नहीं खबर: बताया जा रहा है कि इनपुट के बाद मारे गए छापे की जानकारी मध्य प्रदेश के भी आयकर के अधिकारियों को नहीं थी। दिल्ली की टीम ने प्रदेश पुलिस की मदद की जगह पहली बार सीआरपीएफ को अपने साथ लिया।

प्रतीक जोशी अश्विन शर्मा के यहां भी छापे: भोपाल में प्लेटीनम प्लाजा की छठी मंजिल पर प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा का निवास है। दोनों ही प्रवीण कक्कड़ के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहीं पर दोनों के अॉफिस भी हैं। प्रवीण कक्कड़ जब भी भोपल में रहते इन प्रतीक जोशी अश्विन शर्मा से मिलने आते थे।