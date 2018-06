सफलता के लिए FACE और RISE फॉर्मूला

कई बार बहुत छोटी-छोटी बातों से दिल टूट जाता है, खासकर यंग एज में। हम जो सोचते हैं, अगर वैसा नहीं होता है, तो दिल टूट जाता है। जब बार-बार दिल टूटता है, तो हमारा खुद से भरोसा कम होने लगता है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल, दिल टूटना एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जिसकी तुरंत क्योर करने की जरूरत होती है, नहीं तो आप खुद को नष्ट करने लगते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में चल रही ग्रेजुएट ग्रूमिंग वर्कशॉप में मंगलवार को यह जानकारी मनोवैज्ञानिक नूरजहां खान ने दी। सिविल सर्विसेज क्लब की ओर से आयोजित इस वर्कशाॅप के छठवें दिन मानसिक तैयारी विषय पर उन्होंने चर्चा की। इस सेशन को करीब 200 युवाओं ने अटेंड किया। यहां नूरजहां ने स्ट्रेस फ्री लाइफ के फॉर्मूले बताए, पढ़िए वे फॉर्मूले...ग्रेजुएट ग्रूमिंग वर्कशॉप में मनोवैज्ञानिक डॉ. नूरजहां खान ने बताए- परेशानियाें और तनाव से बचने के तरीकेजब भी परेशान हों तो यह फॉर्मूला अपनाओ, जिसका मतलब हैF- Finding Faults - अपनी गलती ढूंढो, क्योंकि आपकी हर परेशानी का कारण आप खुद हैं उसे कहीं और ढूंढने की बजाय खुद में ढूंढो।A- Accept - स्वीकारो कि सबकी ज़िंदगी में दर्द (Pain) होता है, आप अकेले नहीं हैं।C- Commitment - अपनी समस्या को दूर करने के लिए खुद से वादा करो कि मैं तब तक नहीं रुकूँगा, जब तक प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता।E - Embrace - अपनी समस्या को गले लगाओ, उससे डरो मत। उसे दूर करने के लिए जुट जाओ।RISE फॉर्मूला जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिर जाएं तो खुद पर यह फॉर्मूला एप्लाई करें।R- Recover प्रॉब्लम्स से निकलो। I- Inspire Yourself खुद को अच्छा करने के लिए प्रेरित करो।S- Start A New Slate - काम को नए सिरे से शुरू करो।E- Explore New Roads - नए रास्ते खोजो।जिंदगी में सफल होने के लिए इस फाॅर्मूले को अपनाएंस - स्वीकार करें हर छोटी-छोटी सफलताओं को बड़ा मानें व उन्हें स्वीकारेंफ - फैलाएं अपना दायरा फैलाएंल - लगन जो भी करें पूरी लगन से करेंता - ताकत अपनी ताकत को हर दिन बढ़ाएंजिंदगी सब जीते हैं, सही तरीका नहीं जानते। ज़िंदगी को जश्न बनाएंज - जोश से जीएंश - खुद को जमकर शाबाशी देंन - हमेशा नम्र बने रहें