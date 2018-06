भोजपुर क्लब में तीन दिवसीय सूर्य नमस्कार योगोत्सव आज से

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोजपुर क्लब ग्राउंड में सोमवार से सामूहिक सूर्य नमस्कार योगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार स्कूल ऑफ योग पद्धति से प्रशिक्षण प्राप्त सुलभा दीक्षित यह तीन दिवसीय सूर्य नमस्कार योगोत्सव का आयोजन कर रही हैं। सुबह 7 से 8 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। सुलभा दीक्षित ने बताया कि, सूर्य नमस्कार एक शक्तिशाली आसनों का समूह है, जिससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। यह एकमात्र आसान समूह है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और मंत्रोच्चार शामिल हैं। इससे रक्त संचार, पाचन क्रिया, श्वसन, स्नायुतंत्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याअों में राहत मिलती है।सिटी रिपोर्टर | स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में रविवार को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर बुक्स और डीवीडी कलेक्शन लॉन्च किया गया। इसमें 25 डीवीडी और 25 बुक्स हैं। जिसमेंं यिन योगा, फूड्स दैट हील, बेटर आईसाइट विदआउट ग्लासेस, इनर माइंड, बिफोर द चेंज जैसी बुक्स शामिल हैं। इसे अगले वीक से इश्यू करा सकेंगे।News you can use