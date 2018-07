लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) ग्रुप की दूसरी प्राइड परेड में देश के विभिन्न शहरों से आए 200 से ज्यादा यंगस्टर्स

भोपाल। सामाजिक बंधनों का प्रतीक काले रंग का कुर्ता, हाथों में मेहंदी, नाक से कानों तक जाती खूबसूरत नथ और चेहरे पर सजती काली बिंदी...। आकर्षक जींस-टॉप, लंबे बालों का जूड़ा, आंखों में खूूबसूरत ग्रे शेड आईलेंस, खूबसूरत आईलाइनर... जैसे गेटअप में देशभर से आए यंगस्टर्स रविवार को भोपाल की सड़कों पर परेड करते नजर आए। मौका था, एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) ग्रुप के मेम्बर्स और इस समूह को सपोर्ट करने वाले युवाओं की प्राइड परेड का। भोपाल में एलजीबीटी की यह दूसरी प्राइड परेड थी (पहली परेड 17 मई 2017 को हुई थी), जिसमें 200 से ज्यादा युवा अलग-अलग कारणों से शामिल हुए।

- इस प्राइड परेड का मुख्य उद्देश्य लोगों में इस समुदाय के अधिकारों को लेकर जागरुकता लाना और कानून से धारा-377 हटाने को लेकर इनकी आवाज आगे बढ़ाना था। यह परेड शाम 4 बजे तरुण पुष्कर स्विमिंग पूल लिंक रोड-1 से शुरू होकर शौर्य स्मारक तक गई। इन्होंने मैसेज दिया कि एलजीबीटी कम्युनिटी से होना कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है, न ही यह कोई स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसा होना गलत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए अपराधबोध से ग्रस्त न हों।

इस तरह के लगाए नारे

- i am bisexual, That's Ok that's ok

- कौन सा कानून सबसे बदतर, तीन सौ सतत्तर-तीन सौ सतत्तर

- my body my life, we will fight, we will fight.

- हमें चाहिए आजादी, शादी की आजादी।