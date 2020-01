Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 01:12 PM IST

भोपाल। मंडला कलेक्टर जगदीशचंद जटिया के एनआरसी के विरोध में किए गए के ट्वीट के बाद मंत्रालय में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के उप सचिव नियाज खान ने भ्रष्टाचारियों के नाम एनआरसी से काटे जाने का ट्वीट किया है।

NRC must be against all the people who steal government money. Every penny of the nation belongs to poor citizens who are struggling for bread and butter. Even the children have no cloth to cover themselves. Corrupt guys with government authority are responsible for their poverty