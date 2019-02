20 सालों में लिखी गई कविताओं का संग्रह है ‘Such is Life’

रविवार को राहुल निगम का पहला पोएट्री कलेक्शन ‘Such is Life’ रिलीज किया गया। कोर्टयार्ड बाय मैरियट में आयोजित फंक्शन की अध्यक्षता पद्मश्री साहित्यकार डॉ. रमेश चंद्र शाह ने की। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, क्लब लिटराटी की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉ. सीमा राजयादा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल पीके जैन शामिल हुए।राहुल ने बताया- यह किताब 80 इंग्लिश कविताओं का एक संग्रह है, जो बिलकुल जिंदगी की तरह फ्लो होती है। किताब करीब 20 सालों में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक मैंने खूब कविताएं लिखीं और फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड में व्यस्त हो गया। अब करीब 16-17 साल कॉरपोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद मैं फिर राइटिंग की तरफ लौटा हूं। मैंने एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म में वाइस प्रेसिडेंट के पद से इसलिए ही इस्तीफा दिया, क्योंकि अब मैं राइटिंग पर फिर से फोकस करना चाहता हूं। उन्होंने बताया- मैं गुलज़ार साहब से प्र‌भावित हूं। उन्होंने जैसे थ्री लाइनर्स का प्रयोग किया है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, वैसे ही मैंने इंग्लिश मंे लिखने की कोशिश की है।ऐसे थ्री लाइनर्स इस बुक में हैंBroken promises, shattered dreams,What kills you moreLife.. or death?the heart is not a small place,Many can reside thereAs long as the rooms are all decided.प|ी के लिए लिखी गईराहुल की एक कविताYou complainOften,I don’t writeFor you.I try,Sit for hours,The Paper still blank,The pen tiresOf waiting.What Poem do I writeWhen I am livingMy magum opusWith you?Wo co-create.And I wonder,Why can’t you see itThat youAre written all overMe.जीन्स अंडर एलिक्ज़र ऑफ लाइफ में स्कूल के समय में 5-6 साल की उम्र से लिखी गई कविताएं शामिल हैं।दूसरा चैप्टर - द वाॅइड्स में जीवन के खालीपन और उन थॉट्स की बात है, जब बच्चा यह महसूस करता है कि उनके थॉट्स किसी से नहीं मिलते, या कोई उसे नहीं समझता।तीसरा चैप्टर - ड्रीम्स ऑफ अ लवर में उन फीलिंग्स की कविताएं हैं, जब अकेलेपन में टीनएजर अपनी किसी ड्रीम गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है।चौथा चैप्टर - द लव स्टोरी है, जिसमें लव फीलिंग्स के बारे में ही 20 कविताएं हैं।पांचवां चैप्टर - बिट्रेयल्स एंड हार्टएक, हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट को लेकर है।छठवां चैप्टर - द पोएट्री एंड द पोएट, इन सब फीलिंग्स से होकर गुजरने के बाद पोएट्री में आ जाने वाली फिलॉसफी पर केन्द्रित है।सातवां चैप्टर - द रैंडम फ्यू, उन पोयम्स के लिए है, जो अलग विषयों पर हैं और इनमें से कहीं भी फिट नहीं होतीं।