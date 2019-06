टीचर्स की कमी से जूझ रहे कॉलेज

डीबी स्टारशासन द्वारा चाही गई जानकारी सही देते हैं तो मुश्किल और गलत देने पर उनका फंसना तय है। ऐसी स्थिति में प्राचार्यों ने जानकारी न भेजने की रणनीति अपनाई है, जो अफसरों को रास नहीं आ रही है। वैसे भी 60 फीसदी से अधिक सरकारी कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। स्टेशनरी और जनरेटर का डीजल खरीदने के लिए प्राचार्यों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में नेक निरीक्षण में शामिल होने की बात बेमानी है।नेक के नए नियमों के अनुसार संस्थान की शैक्षणिक प्रक्रियाएं और उनके नतीजे, अध्यापन और शिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया, फैकल्टी, रिसर्च, बुनियादी ढांचा, संसाधन, संगठन, प्रशासन, वित्तीय स्थिति और छात्र सेवाओं के आधार पर संस्थान का मूल्यांकन किया जाएगा। यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी व कॉलेज के विकास के लिए समय-समय पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान कितना दिया जाना है, यह नेक की ग्रेडिंग से तय होता है। सरकारी कॉलेजाें में वे सुविधाएं नहीं हैं, जो नेक निरीक्षण के लिए जरूरी होती हैं। पहले सरकार को चाहिए कि नेक के मापदंड के अनुसार कॉलेजों में सुविधाएं विकसित करे। खासकर टीचर और रिसर्च की हालत खराब है। ऐसे में कॉलेज किस आधार पर डेटा दें। 60 प्रतिशत कॉलेज तो प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। डॉ. डीएस चंदेल, शिक्षाविद्अब तक ग्रेडिंग का जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता था, उसमें A, B, C आैर D ग्रेड दी जाती थी। इसमें A वैरी गुड तो B ग्रेड गुड के लिए दी जाती है। वहीं C संतोषजनक स्थिति के लिए आैर D ग्रेड असंतोषजनक स्थिति वाले कॉलेज दी जाती है। ग्रेडिंग सिस्टम में हुए इस नए बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधारने में काफी मदद मिलेगी।यूजीसी के मुताबिक किसी भी कॉलेज व यूनिवर्सिटी को सर्वाधिक स्कोर 4 सीजीपीए ही दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखकर नेक टीम द्वारा ग्रेडिंग दी जाएगी। 3.76 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड दी जाती है। जबकि 3.51 से 3.75 अंक प्राप्त करने पर A+, 3.01 से 3.50 अंक तक A, 2.76 से 3 अंक तक B++, 2.51 से 2.75 अंक पर B+ ग्रेड दी जाती है, जबकि इससे कम अंक पर C मिलता है।