भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, दूसरी ओर उनके अपने ही दल में आतंकवाद के आरोपों से घिरे व्यक्ति को सांसद बना दिया जाता है।

PM Modi is rightly making strong plea at International Forums to resolve to fight terrorism.

But, does he realise that having a terror accused as a MP from his own party depletes moral & practical argument of his resolve? Does it not harm our National Interest?