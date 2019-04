भोपाल। ई-टेंडर घोटाला मामले में ईओड्ब्लयू ने मध्‍यप्रदेश राज्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विकास निगम के ओएसडी नंदकुमार को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्‍ल्‍यू के अनुसार टेंडर डाटा से छेड़छाड़ मामले में नंदकुमार को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस मामले में अॉस्मों कंपनी के तीन डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया था।

Bhopal e-tender scam: OSD (Officer on Special Duty) to Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation, Nand Kumar, arrested by Economic Offence Wing (EOW). He is accused of tampering with tender data