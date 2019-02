गुड और बैड नहीं, गुड और राइट के बीच सही को चुनने वाला ही लीडर

मेरे फेवरेट राइटर पॉउलो कोएलो ने अपनी बुक द एल्केमिस्ट में कहा है, जो भी यंग है, उसे पता होता है क्या करना है? मुझे मेरी प्राइमरी स्कूल टीचर से शादी करनी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं सिर्फ 4 साल का था। आप किसी चीज पर अपना अधिकार न समझें, आपका अधिकार सिर्फ खुद पर है, खुद को एक नई दिशा दें।‘when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it’. यह आपने शाहरुख से भी सुना होगा कि किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की ‌साजिश में लग जाती है। यह बात पॉउलो ने शाहरुख से पहले कही थी।लोगों के मन में छिपे डर परहम सभी डर से घिरे हुए हैं। पहला डर है मनी से जुड़ा हुआ, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि पैसा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल चीज है, जिसका इस्तेमाल हमें करना है सिर्फ कुछ नया अचीव करने के लिए। पैसे और ओहदे को खुद से अटैच करके मत रखिए, यह ध्यान दीजिए कि इसको पाकर आपको इससे करना क्या है?दूसरा डर है खुद को कम आंकना... मेरा सुझाव है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए और अपनी जिंदगी को उनको रूल करने का मौका बिलकुल मत दीजिए। जब आस-पास के लोग आपका आंकलन कम करते हैं, तो आप भी खुद को कम आंकने लगते हैं। तीसरा डर है, सपनों को पूरा न कर पाने का डर है। अपने सपनों को जीना शुरू करें। चौथा डर है, फेल होने का, लेकिन हर बार तो फेल नहीं होते ना, 10 में से 2-3 बार तो चलता है। राेज-रोज मरने से तो अच्छा है कि एक बार ही मरा जाए। इसलिए, फेल होने से डरें नहीं। पांचवां डर है सफलता का... मेरा एक कजिन है, जो स्कूल में हमेशा 5वीं से 10वीं रैंक के बीच रहता था, उसके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते थे कि हिमांशु कभी सेकंड नहीं आता और तुम कभी फर्स्ट नहीं आते। उसका सिलेक्शन कैट में हुआ, तो भी उसका चेहरा लटका हुआ था, मैंने कारण पूछा, तो बोला, अब फिर मम्मी-पापा हर साल एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं फर्स्ट ही आऊं।सही और अच्छे में से किसे चुनेंहमेशा सही चुनें। मैनेजर्स सरल रास्ता चुनते हैं, वहीं लीडर को सही और कठिन में से चुनना होता है। किलिंग ऑफ कर्ण कहानी में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा। उसने सारथी शल्य से मदद मांगी। शल्य ने कहा मेरे केआरए में नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा- निशाना साधो। अर्जुन को कर्ण ने क्षत्रिय धर्म की उलाहना दी, तो कृष्ण ने कहा, तब तुम्हारा धर्म कहां था जब चीरहरण हुआ, पांडवों के महल में आग लगा दी गई। यह सुन कर्ण बोला- अर्जुन तुम सही को चुनाे, कृष्ण की बात मानो, क्योंकि यही सही है।लीडर कौन और करप्शन क्यापहले लीडर या तो हीरो होते थे या फिर मार्टियर। लहू बहना चाहिए, खुद का या दूसरों का। लीडर की शाब्दिक परिभाषा पर जाएं तो हिटलर और गांधी दोनों ही लीडर कहलाएंगे, हिटलर को भी तो जर्मनी के लोग फॉलो करते थे। एक बार मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया गया, जिसमें दुनियाभर से सिर्फ 6 लोगों को बुलाया गया था। मैं फूला नहीं समा रहा था कि दुनिया के चुनिंदा लोगों में मैं शामिल हूं। मैंने पूछ ही लिया- आपने मुझे कैसे चुना, तो जवाब मिला, इंडिया उन देशोें में अग्रणी है, जहां करप्शन ज्यादा है। मैंने बताया, हमारे देश में तो करप्शन की 2300 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, चाणक्य ने सबसे पहले करप्शन का उल्लेख किया। अकबर के समय में 30 करोड़ की अशर्फियों के करप्शन का डॉक्यूमेंट मिलता है। उस वक्त तक करप्शन सिर्फ महलों तक था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत सारी चीजें सिखाई, साथ में सिखाया ऑर्गेनाइज्ड करप्शन का तरीका। इंडिया में आजादी के बाद पहला स्वदेशी करप्शन हुआ था, सिर्फ 10 महीने बाद। जब आर्मी जीप के लिए प्रोटोकॉल को इग्नोर कर वीके कृष्ण मेनन ने 80 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। देश के करप्शंस का अगर आकलन करें, तो देश में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्कैम 112% है, जबकि जीडीपी 5 से 7 %।पहले की दौड़ में खूबसूरती छूट गई पीछे मुझे हिमालय ट्रेकिंग का शौक है। बछेंद्री पाल के साथ भी ट्रेकिंग की है। एक ट्रेक में मेरा पूरा ध्यान इस पर था कि मैं सबसे पहले पहुंचूं। ऐसा कर भी दिखाया तो बछेंद्री ने पूछा- तुमने ट्रेक के दौरान कितने झरने और कितने रंग के फूल देखे? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस खूबसूरती को देखने आया था, वह तो मैं देख ही नहीं पाया।मप्र के एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में और सिस्टम में बदलाव क्या हो?हायर एजुकेशन के मामले में मप्र काफी अच्छा है। भोपाल में एशिया का एकमात्र फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएफएम है, एनएलआईयू भी है, इंदौर में तो आईआईएम-आईआईटी दोनों हैं। अब आईआईएम और आईआईएफएम एक साथ काम करेंगे। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ऑटोमेटिक होता जा रहा है। गूगल इंटरनेट के कारण अब स्टूडेंट्स को यह सिखाना है कि विद्या और अविद्या में अंतर क्या है।गवर्नमेंट और सीबीएसई स्कूलों में लर्निंग में इतना फर्क क्याें है?स्कूल कोई भी हो, बस यह तय करने की जरूरत है कि एक इंडिविजुअल को किसी क्लास में कितना सीख जाना चाहिए।हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए हिंदी बाधा है? क्या उन्हें इंग्लिश में स्विच कर लेना चाहिए?हिंदी या इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद हिंदी बेल्ट से हूं उत्तर प्रदेश से। लेकिन, मेरी तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ही अच्छी है। आज जरूरत है कई भाषाओं को सीखने की। स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि 4 से 10 साल की उम्र के बच्चे एक साथ 4 भाषाएं बोल सकते हैं।