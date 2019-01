मोमेंट्स: भोपाल लिटरेचर एण्ड आर्ट फेस्टिवल

मैंने सिर्फ एक ही सेशन अटेंड किया था। आदि शंकराचार्य जी का हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ इसमें मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हिंदुइज्म़ सदा कहता है जीवन आनंद है।-पवन जैन, आईपीएसवेल ऑर्गेनाइज फेस्ट-भज्जू श्याम जी का सेशन मेरा फेवरेट रहा-नवनी परिहार, आर्टिस्टमैं जब यहां नगर निगम कमिश्नर था तब मेरी बहुत इच्छा थी कि इस तरह का फेस्ट भोपाल में हो क्योंकि यहां परफॉर्मिंग आर्ट तो बहुत है लेकिन लिटरेचर के लिए जरूरत थी तो मैं बहुत खुश हूं।-तेजस्वी नायक, आईएएसलिट फेस्ट-भोपाल में पहली बार हुआ और इसकी सफलता को में रोरिंग सक्सेस कहूंगा। भोपाल से थोड़ा और पार्टिसिपेशन होना था अगर हम इसे बाई लिंगुअल या मल्टी लिंगुअल रखते तो और वर्टिकल भी कवर होते।-अनिमेष परिहारAnother feather in Bhopal's cap that too a cultural feather.भोपाल में इस तरह के इवेंट की बहुत जरूरत थी।-एंटनी डिसा, चेयरमैन