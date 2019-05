शेक्सपियराना फेस्ट sun, why did you make it look like today... को उर्दू में पढ़ा गया

क्लब लिटराटी की अाेर से अायाेजित तीन दिवसीय शेक्सपियराना फेस्ट के तहत बुधवार को शेक्सपियर माय वे का आयोजन किया गया। इसमें साहित्य प्रेमियों ने शेक्सपियर को अपने खास अंदाज में पेश किया। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में शेक्सपियर को पढ़ा था और अब एक लंबे अंतराल के बाद उन्हें दोबारा पढ़ा।रश्मि भार्गव - हिंदी में 116 सॉनेटइसके निशां दिल से कभी नहीं मिटतेसॉनेट 116 - let me not to the marriage of true minds admit impediments.रश्मि ने हिंदी में पढ़ा- मेरी शादी में बहुत सारी अड़चने डालीं और मुझे सच्चे मन से शादी नहीं करने दी। सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं, जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए, अथवा बेवफा प्रेमी के दिल तोड़ने से खत्म हो जाए। कदापि नहीं, यह अटल है, इसके निशां दिल से कभी नहीं मिटते, वह मंदिर पर लगे शिखर की भांति अटल है, जो दिखता तो है, पर कभी अपनी जगह से डिगता नहीं।दीप्ती ने पढ़ा-अाे बिटिया, तू हमसे कितना प्रेम करेला? बिटिया बाेलीएे पिता जी, हम ताेहसे इतना प्रेम करीला कि जाे हम खाइला वाे हम ताेहरे भाग से खाइला। राजा फूल के कुप्पा हाे गइले।दीप्ति ने कहा-मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन उन्होंने यह कहानी मुझे बचपन में भोजपुरी में सुनाई थी। बाद में, जब शेक्सपियर की यह कहानी पढ़ी तो लगा, यह तो भारत के जनमानस के भीतर पहले से ही व्याप्त है।रिटायर्ड आईएएस अजीत रायजादा ने सॉनेट 34 sun, why did you make it look like today... को उर्दू में पढ़ा।तुमने मुझसे इतना खूबसूरत दिन दिखाने का वादा क्यों कियाकि मैं बिना कोई एहतियात बरते कपड़े पहने बगैर निकल पड़ापर मेरे रास्ते को कमबख्त बादलों नेअपने धुंध में छिपा लियायह कतई जरूरी नहीं कि तुम सूरज की मानिंदबादलों को चीर कर चमक पड़ोऔर मेरे तूफान-दा चे हरे पर पड़ीबारिश की बूंदों को सुखा दो।कोई भी शख्स अच्छा न हुआ उस मलहम को लगाने सेजो जख्मों को तो भर दे परपर मन के घाव छुपा न सकेतुम्हारी शर्मिंदिगी मेरे दुख की दवा न कर सकीहालांकि तुम पछता रहे होतुम्हारे मुजरिम न होने का अहसास होने पर भीमेरा दुख बरकरार हैक्योंकि मैंने ज्यादती का सलीब उठाया हैआह ये आंसू भी तो कीमती मोती हैंजो तुम्हारी मुहब्बत बरसाये जा रही हैएक्ट के साथ शेक्सपियरby the pricking of my thumbs something evil this way comesमैंने 6वीं क्लास में शेक्सपियर काे पढ़ा था। मेरी स्कूलिंग अमेरिका में हुई थी, ताे हमें वहां छाेटी क्लास से ही शेक्सपियर को पढ़ाया जाता था। तब से लेकर आज तक जो चीज मुझे आकर्षित करती है, वह है शेक्सपियर की तीन चुड़ैलें। -कनीज रजवीम्यूजिकल रहा सॉनेट 60यंग सिंगर दीक्षा ने सॉनेट 60 Like as the waves make towards the pebbled shore काे मेलाेडियस अंदाज में गाया। यह इतना मधुर था कि वहां माैजूद कनीज रजवी अाैर रश्मि भार्गव उठकर डांस करने लगीं।गली बाॅयज अंदाज में भीविनीता श्रीवास्तव ने शेक्सपियर के कोट I am a Jew. Hath not a Jew eyes? को गली बॉयज से प्रभावित होकर रैप किया।