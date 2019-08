दो स्टूडेंट्स ने चाणक्य नीति पर तैयार किया हिपहॉप सॉन्ग

हिपहॉप सॉन्ग आपने कई सुने होंगे, लेकिन चाणक्य नीति पर ऐसा सॉन्ग नहीं सुना होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हिपहॉप सॉन्ग लेकर आए हैं शहर के दो स्टूडेंट शरद मेव्रिक और कपिल सारले। दोनों एमसीयू के स्टूडेंट हैं, लेकिन इनका बचपन गांव के स्कूलों में बीता। शायद इसीलिए गाने का पहला ट्रैक है "साम' जो शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े करता है और गांव में बिताए जीवन के दिनों को भी बयां करता है। बाकी के तीन ट्रैक होंगे, दाम, दंड और भेद जो जल्द ही रिलीज होंगे।साम - इसमें शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है।दाम - किसानों की दुर्दशा जो दाम भी देता है और उसे आत्महत्या भी करनी पड़ती है।दंड- यह ट्रैक माइथोलॉजी पर आधारित होगा, जिसमें रामायण और कलयुग की तुलना की जाएगी।भेद - इसमें दोनों रैपर अपने जीवन और उसके भेद बताएंगे।गांव के स्कूलों में पढ़े शरद मेव्रिक और कपिल सरले की पहल, पहला ट्रैक "साम' शिक्षा व्यवस्था परसोशल प्लेटफॉर्म्स पर 4 दिन में 9000 से ज्यादा ने इसे देखा, 1000 प्लस ने लाइक किया है।Âशरद आैर कपिलप्ले का ऑडियो मुंबई में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीडियो शूट बैतूल में हुआ है।मैं सिद्धार्थ नगर से हूं। वहां सोहरतगढ़ में रहते थे। वहां अच्छे स्कूल नहीं थे। पढ़ाई के लिए सिद्धार्थ नगर छोड़ना पड़ा। मेरा सवाल है कि गांव का बच्चा पढ़ाई के लिए शहर क्यों जाए? मैं स्कूल में था, तो मेरे टीचर ने मेरे हाथ पर इतनी बुरी तरह मारा था कि उंगली में खून जम गया था। यह घटना मेरे दिमाग में आज भी छपी हुई है। ऐसी घटनाएं आज भी बच्चों के साथ होती हैं। यही कहानी मैं हिपहॉप के माध्यम से बता रहा हूं।ये मेरे बचपन की कहानी है। बैतूल में मेरे गांव, वहां की शिक्षा, परिवार, बचपन व सामाजिक परिवेश को बयां करता है। एक गांव में किसान के बच्चे का जीवन, दोस्तों के साथ उसका रिश्ता कैसा था... इस गाने में मैंने बताया है। यह शिक्षा के स्तर और सरकारी ढर्रे पर सवाल भी उठाता है। साम गाना शुरुआत है और आगे बहुत कुछ अच्छा देखने सुनने को मिलेगा।खाकी का पैंट, सरकारी मेरी पाठशालागांव से निकला बंबई तक मचा डाला,सबको हिला डाला, मेरी एक खबर ने,पहले गाना सुन थोड़ा तू सबर लेफी के पैसों की पापा मांगे पावती,एसी नहीं था घर पे, पेड़ की ठंडी छांव थीकरता मैं वापसी, मतभेद होते आपसी,इस आग पे चला हूं तो, जलेंगे मेरे पांव भी,घर गांव भी भरे हैं, देसी उपचार से,सब्जी नहीं मिली तो पेट भरा अचार सेWhen I was kid, my bag wasn't on my back,but on my brothers back,we walked long, waited for bus crossed the rail tracks,like a border between two nations.Thanks to the go-vaaa- ment for setting up such situation,making schools & education vulnerable