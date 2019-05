प्लास्टिक का इस्तेमाल हानिकारक इसका उपयोग करें जरा संभलकर

अगर आप खाने-पानी के लिए प्लॉस्टिक के डिब्बे अथवा बाेतल का उपयोग कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। उसे बनाने में जिस प्लॉस्टिक का उपयोग होता है, वह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप जब भी कोई खाने-पीने का सामान प्लॉस्टिक के बर्तन में खाते अथवा डिब्बाबंद प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस पर लिखी कोडिंग को जांच लें। इसके जरिए आप संबंधित प्लॉस्टिक की गुणवत्ता और इस्तेमाल करने की जानकारी पता कर सकते हैं।डीबी स्टारगर्मी के मौसम में लगभग हर घर और दफ्तर में प्लॉस्टिक की बोतल पानी के लिए उपयोग में लाई जाती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस बोतल में पानी न पिया हो। अधिकांश घरों के फ्रिज में पानी की बोतल प्लास्टिक की ही होती है। इस प्रकार सफर के दौरान, सिनेमा हॉल, मेले आदि में हम जो मिनरल वॉटर की बोतल खरीदते हैं, वह भी प्लॉस्टिक की होती है।लेकिन इस बात से अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं कि यह उनकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है। दरअसल प्लॉस्टिक एक तरह का केमिकल होता है। उसके डिब्बे और बोतल में बनाने में टॉक्सिक यानी जहरीला रसायन उपयोग में लाया जाता है। विशेषज्ञों की मानें तो प्लॉस्टिक की बोतल के निर्माण में आवश्यकतानुसार अलग-अलग केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए।खाद्य सामग्री रखने और खाने के लिए प्लॉस्टिक का उपयोग न ही किया जाए तो बेहतर। इससे सेहत और पर्यावरण को नुकसान होता है। अगर जरूरी हो तो कोड को देखकर ही प्लॉस्टिक की बोतल या डिब्बे का इस्तेमाल करें। - डाॅ. अजय बघेल, चिकित्सक एम्सÂ कोड-1, PET या PETE (Polyethylene terephthalate)आमतौर पर प्लास्टिक की मिनरल वाॅटर वाली सभी बोतल के नीचे कोड के साथ PETE या PET लिखा होता है। इसका मतलब है कि बोतल में पॉलिथिलीन टेपेफथालेट केमिकल का उपयोग हुआ है। बोतल के दाेबारा इस्तेमाल से ये रसायन शरीर में कैंसर रोग को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए इन बोतल पर CRUSH THE BOTTLE AFTER USE लिखा रहता है। इन बोतल को एक्सपायरी के बाद यूज नहीं करना चाहिए।उपयोग - कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वाटर बोतल, बियर बोतल, जूस की बोतल, माउथ-वॉश बोतलÂ कोड-2, HDPE (High density polyethylene)इस कोड वाली बोतल के निर्माण में हाईडेंसिटी पाॅलीथिन उपयोग हुआ है। इसे सुरक्षित माना जा सकता है। यही वजह है कि ये बोतल बार-बार यूज की जा सकती हैउपयोग- मिल्क जग, घर में यूज होने वाले कंटेनर, जूस बोतल, शैम्पू बोतल, दूध रखने, दही या मक्खन की पैकिंग।Â कोड-3, V या PVC (Polyvinyl Chloride)जिस बोतल के नीचे 3 नंबर का कोड अंकित है। उसके निर्माण में V या PVC का यूज किया जाता है। इस बोतल के उपयोग करने पर कई तरह की बीमारियों की होने की आशंका रहती है। गर्भवती स्त्री को गर्भपात हो सकता है।उपयोग - प्लंबिंग पाइप्स, डिटरजेंट बोतल, खिलौनेÂ कोड-4, LDPE (Low density polyethlene)बोतल के नीचे यदि 4 नंबर दिया है, तो ये बोतल पूरी तरह सेफ है। यानी इसे आप बार-बार यूज कर सकते हैं। इन्हें बनाने में LDPE का यूज होता है।उपयोग - सामान्य शॉपिंग बैग, कैचअप बोतल, फ्रोजन फूट, ब्रेड बैग।Â कोड-5, PP (Polypropylene)प्लाॅस्टिक की बोतल के नीचे यदि 5 नंबर लिखा नजर आए तो सबसे सेफ सुरक्षित कहेंगे। इस बनाने में PP (Polypropylene) का यूज होता है। प्राय: इन्हें आइसक्रीम कप बनाने में उपयोग करते हैं।उपयोग - माइक्रोवेव ओवन में उपयोग वाले बर्तन, दवाओं की बोतल, दही की पैकिंग।Â कोड-6, PS (Polystyrene) कोड-7, PC (Polycarbonate)यदि आप ऐसे प्लॉस्टिक के डिब्बे अथवा बोतल को उपयोग में ला रहे हैं, जिस पर कोड 6 या 7 अंकित है तो उस बंद कर दें। इन दोनों कैटेगरी वाली प्लॉस्टिक से कई घातक बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। दरअसल कोड- 6 में पॉलीस्टाइन और कोड- 7 में BISPHENOL-A (BPA) का इस्तेमाल होता है।कोड-6 का उपयोग - प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक फॉर्क, कॉम्पेक्ट डिस्क, एग कार्टून, मीट ट्रे, डिस्पोजल प्लेट और कप।कोड-7 का इस्तेमाल - सन ग्लासेस, iPod केस, कम्प्यूटर केस, नायलॉन, 3 और 5 गैलन वाटर बोतल।सांकेतिक चित्रप्लॉस्टिक कोई सा भी हो उसके निर्माण में केमिकल का उपयोग होता है। इसलिए मेरी सलाह है कि खाने-पीने का सामान इसमें न रखें। इसके बजाय स्टील अथवा धातु के बर्तन उपयोग करें। - आरके सोनी, साइंटिस्ट