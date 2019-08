ज़ाकिर का तबला सुन लगा... एक हजार छोटे-छोटे पानी के पक्षी पत्थर से पत्थर कूद रहे हों

न्यूयॉर्क में उस्ताद जाकिर हुसैन का कन्सर्ट था, जिसमें उन्होंने तबले की थाप पर कभी रेल की आवाज निकाली तो कभी बादलों की गर्जना। कानों पर उनके तबले की थाप ऐसे महसूस हो रही थी जैसे- एक हजार छोटे-छोटे पानी के पक्षी पत्थर से पत्थर कूद रहे हों... इस पर कविता लिखी, लाइनें थीं- the sound of the tabla crackles on the ears like a thousand little water birds leaping stone to stone…यह कहना है शहर की यंग राइटर देवांशी खेत्रपाल का। देवांशी ने रविवार को बैठक द आर्ट हाउस में ये लाइनें कविता पाठ कार्यक्रम में पढ़ी। इस दौरान उन्होंने अपने नए काव्य संग्रह "स्मॉल टॉक' पर भी बात की। इस काव्य संग्रह में उन्होंने 50 कविताएं शामिल की हैं जो उनके जीवन के आसपास घट रही घटनाओं से जुड़ी हंै। राइटर ऐश्वर्या श्रीवास्तव से परिचर्चा में देवांशी ने कहा कि हम कहीं न कहीं इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन की आपाधापी में यह सभी किसी दृश्य की भांति हमारी नजरों के सामने से गुजर जाती हैं। रिश्तों और जीवन के बीच एक गैप है, जिसे खाली समय में खाली मन के साथ महसूस किया जा सकता है।बैठक द आर्ट हाउस में देवांशी खेत्रपाल की काव्य कृति स्मॉल टॉक पर चर्चामां पर केंद्रित कविता- सैंडलवुडदेवांशी ने अपनी मां अरनीत अरोड़ा पर केंद्रित कविता सैंडलवुड भी पढ़ी। कहा- इस कविता में मैंने यह परिकल्पना की है कि मेरी मां जब कॉलेज के दिनों में थी तो कैसी थी, शादी के पहले कैसी थी। (देवांशी ने कहा कि मां आज इस कार्यक्रम में नहीं होतीं तो वह यह कविता नहीं सुनातीं। अरनीत ऑडियंस में मौजूद थीं और बेटी के वीडियो बना रही थीं)कश्मीर पर लिखी इस कविता के माध्यम से वहां रह रहे लोगों की स्थिति को बयां करने की कोशिश की है।Kashmir, you are a name I once had, the Gulmohar falls on my chest like a stone.I remeber the geography of it.how the Jhelum slithered your body to bruise…देवांशी ने अलीगढ़ शीर्षक से कविता his arms around the boys neck, like tress i know... पढ़ी। देवांशी ने यह कविता फिल्म अलीगढ़ को देखने के बाद लिखी थी।