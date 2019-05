भोपाल. पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए गए अजहर मसूद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, तो आतंकियों को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए।

दिग्विजय सिंह ने कहा- ''घोषणा से क्या होता है, जब पाकिस्तान के पीएम दोस्ती जता रहे हैं मोदी जी के साथ तो दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए।''

Digvijaya Singh, Congress's candidate from Bhopal on UNSC listing #MasoodAzhar as a Global Terrorist: Ghoshna se kya hota hai, jab Pakistan ke PM dosti jata rahe hain Modi ji ke sath to Dawood Ibrahim, Masood Azhar aur Hafiz Saeed ko tatkal Bharat ko saunp dena chahiye. pic.twitter.com/63TzfI1JAE