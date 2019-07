Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 01:35 PM IST

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बीच उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। हालांकि ये मांग दिल्ली में नहीं भोपाल में हुई है। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। जिसमें राहुल गांधी से अपील की गई है कि वो सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है।

Madhya Pradesh: Poster appealing Rahul Gandhi to appoint Jyotiraditya Scindia as the Congress party President, seen outside Pradesh Congress Committee office in Bhopal. pic.twitter.com/sMLf6Acu65