पुणे में होने वाली व्याख्यान माला के लिए संभाग से चार शिक्षक चयनित, जिनमें दो टीकमगढ़ के

जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किए गए नवाचार का जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर प्रजेंटेशन किया गया। इसके बाद अब यह शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल में किए गए नवाचार को प्रस्तुत करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से लगातार जिले के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के कई स्कूलों ने पहले जिला स्तर पर अपने स्कूल में किए गए नवाचार को प्रस्तुत किया था। जिनमें से तीन स्कूलों काे प्रदेश स्तर के लिए चयनित किया गया था। प्रदेश स्तर पर प्रजेंटेशन के बाद जिले के दो स्कूलों के शिक्षक अब 10 से 14 दिसंबर तक पंचगनी पुणे महाराष्ट्र में आधुनिक भारत निर्माण व्याख्यान माला में शामिल होंगे।इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में पूरे मप्र से सिर्फ 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें सागर संभाग से सिर्फ चार स्कूलों के शिक्षकों को चयनित किया गया है। जिनमें टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ ब्लॉक से लड़वारी अहार के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक श्यामबिहारी पांडेय और टीकमगढ़ ब्लॉक के कुमरयाना मवई स्कूल से शफी मोहम्मद का नाम शामिल है। वहीं सागर के जैसीनगर ब्लॉक के माध्यमिक स्कूल जमुनिया गौड़ के दिलीप साहू और बंडा ब्लॉक के माध्यमिक स्कूल गोदई के शिक्षक संतोष का चयन किया गया है। ये शिक्षक 10 से 14 दिसंबर तक इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज, एशिया प्लेटू पंचगनी पुणे महाराष्ट्र के माध्यम से reinventing school and rebulding the world विषय पर आवासीय वर्कशॉप में अपने द्वारा किए गए स्कूल में नवाचार को सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन स्कूलों के शिक्षकों के इस दौरान बच्चों काे पढ़ाने के लिए और बेहतर तरीके सिखाएं जाएंगे। जिसका जिले के अन्य स्कूलों को लाभ मिलेगा।डीपीसी एचसी दुबे ने बताया कि यह जिले के लिए गर्व की बात है कि दो शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर अपने द्वारा किए गए नवाचार काे प्रस्तुत करेंगे।उन्होंने बताया कि लड़वारी के माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्यामबिहारी पांडे बच्चों को सांप सीढ़ी से पढ़ाते हैं। दुबे ने कहा कि अब तक लोग सांप सीढ़ी को खेल के लिए उपयोग करते थे, लेकिन लड़वारी माध्यमिक स्कूल के बच्चे सांप सीढ़ी को पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं मवई के शफी मोहम्मद ने भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नवाचार करते हुए कार्ड तैयार किए हैं। जिनसे बच्चे की पढ़ाई करवाई जाती है।भास्कर संवाददाता| टीकमगढ़जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किए गए नवाचार का जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर प्रजेंटेशन किया गया। इसके बाद अब यह शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल में किए गए नवाचार को प्रस्तुत करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से लगातार जिले के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के कई स्कूलों ने पहले जिला स्तर पर अपने स्कूल में किए गए नवाचार को प्रस्तुत किया था। जिनमें से तीन स्कूलों काे प्रदेश स्तर के लिए चयनित किया गया था। प्रदेश स्तर पर प्रजेंटेशन के बाद जिले के दो स्कूलों के शिक्षक अब 10 से 14 दिसंबर तक पंचगनी पुणे महाराष्ट्र में आधुनिक भारत निर्माण व्याख्यान माला में शामिल होंगे।इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में पूरे मप्र से सिर्फ 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें सागर संभाग से सिर्फ चार स्कूलों के शिक्षकों को चयनित किया गया है। जिनमें टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ ब्लॉक से लड़वारी अहार के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक श्यामबिहारी पांडेय और टीकमगढ़ ब्लॉक के कुमरयाना मवई स्कूल से शफी मोहम्मद का नाम शामिल है। वहीं सागर के जैसीनगर ब्लॉक के माध्यमिक स्कूल जमुनिया गौड़ के दिलीप साहू और बंडा ब्लॉक के माध्यमिक स्कूल गोदई के शिक्षक संतोष का चयन किया गया है। ये शिक्षक 10 से 14 दिसंबर तक इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज, एशिया प्लेटू पंचगनी पुणे महाराष्ट्र के माध्यम से reinventing school and rebulding the world विषय पर आवासीय वर्कशॉप में अपने द्वारा किए गए स्कूल में नवाचार को सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन स्कूलों के शिक्षकों के इस दौरान बच्चों काे पढ़ाने के लिए और बेहतर तरीके सिखाएं जाएंगे। जिसका जिले के अन्य स्कूलों को लाभ मिलेगा।डीपीसी एचसी दुबे ने बताया कि यह जिले के लिए गर्व की बात है कि दो शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर अपने द्वारा किए गए नवाचार काे प्रस्तुत करेंगे।उन्होंने बताया कि लड़वारी के माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्यामबिहारी पांडे बच्चों को सांप सीढ़ी से पढ़ाते हैं। दुबे ने कहा कि अब तक लोग सांप सीढ़ी को खेल के लिए उपयोग करते थे, लेकिन लड़वारी माध्यमिक स्कूल के बच्चे सांप सीढ़ी को पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं मवई के शफी मोहम्मद ने भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नवाचार करते हुए कार्ड तैयार किए हैं। जिनसे बच्चे की पढ़ाई करवाई जाती है।सहायक परियोजना अधिकारी शैलेष श्रीवास्तव का कहना है कि इन स्कूलाें के बच्चों की क्वालिटी और यहां पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता अन्य सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि यह शिक्षक प्रदेश स्तर के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इन शिक्षकों से जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि वे अपने स्कूल के बच्चों का शैक्षणिक स्तर किस तरह अाैर बेहतर करें।