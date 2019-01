मंत्री राठौर बोले-यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन; लखनऊ ने पंजाब को 2-1 से हराया

भास्कर संवाददाता | पृथ्वीपुरनगर के अमर सिंह राठौर स्टेडियम में शुक्रवार को 38वें अमर सिंह राठौर वॉलीबाॅल टूर्नामेंट का रंगारंग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच सिग्नल कोर लखनऊ एवं हॉस्टल पंजाब के बीच खेला गया। उद्घाटन मुकाबला बेस्ट आॅफ थ्री खेला गया, जिसमें सिग्नल कोर लखनऊ ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे।सर्वप्रथम सभी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही अल्फोंसा हाई स्कूल के बच्चों ने बैण्ड सलामी से स्वागत किया। ब्राइट कॅरिअर हाई स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री राजपूत ने कहा कि यह आयोजन 38 वर्षों से चलता आ रहा है। संघर्ष और मेहनत के साथ जिस तरह से आयोजन समिति ने इस विलुप्त होते वॉलीबाॅल के खेल को संजोये रखा है। इसके लिए आयोजन समिति बधाई की पात्र है।राजस्व लोक अदालतें लगेंगी : राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग की समस्याओं के निदान और ग्रामीणों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व लोक अदालत शुरू की जाएंगी। वहीं प्रत्येक हल्का में पटवारियों की नियुक्ति कर उन्हें पदस्थ किया जाएगा। पटवारियों की कमी के चलते एक पटवारी के पास 4 से 5 हल्के उनके पास हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पटवारियों को तलाशते फिरते हैं और उनके काम समय सीमा में नही हो पाते हैं। उसके लिए वह तीन माह के अंदर पटवारियों की नियुक्ति की प्रकिया को पूर्ण करके प्रत्येक हल्का में एक पटवारी को नियुक्त करेंगे। साथ ही पटवारी को निर्देशित किया जाएगा कि वह सप्ताह में एक दिन पंचायत में बैठें। और लोगो की मौके पर ही समस्याओ का समाधान करे। इसी के साथ किसानों को नामांकन, सीमाकंन, खसरा खतौनी आदि कार्यों को निराकरण करने के लिए प्रदेश में राजस्व लोक अदालत शुरू करने की प्रकिया की जा रही है।समिति ने मंत्रियों को सम्मानित किया : अमर सिंह राठौर स्मृति सेवा संघ की ओर से अध्यक्ष एसपी रावत, सचिव एसबी सिंह, कोषाध्यक्ष बीएल अहिरवार ने अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विनय सिंह राठौर, प्रकाश दांगी, संजय कसगर, नीतेन्द्र सिंह राठौर, मातादीन पस्तोर, नवीन साहू जतारा, धर्मेन्द्र पुजारी, शेख मुजफ्फर अली सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।उद्घाटन का दूसरा मैच हरियाणा व दिल्ली के मध्य खेला गया। मैच बेस्ट ऑफ थ्री रहा। इसमें हरियाणा ने 2-1 से जीत दर्ज की।आज भिड़ेंगी आठ टीमें : शनिवार को टूर्नामेंट सुबह 9 बजे से शुरु होगा।Áपहला मैच : नार्दन रेलवे दिल्ली v/s जयपुर आर्मीÁ दूसरा मैच : सिग्लन कोर लखनऊ v/s पुलिस अकादमी ग्वालियरÁ तीसरा मैच : कुरुक्षेत्र हरियाणा v/s जयपुर आर्मीÁ चौथा मैच : हॉस्टल हरियाणा v/s पुलिस अकादमी ग्वालियरÁ पांचवां मैच : नार्दन रेलवे दिल्ली v/s दिल्ली प्रशासनÁ छटंवा मैच : एयरफोर्स पुणे v/s हॉस्टल पंजाबÁ सातवां मैच : सिग्नल कोर पंजाब v/s एयरफोर्स पुणेÁ आठवां मैच : दिल्ली प्रशासन v/s जयपुर आर्मीभास्कर संवाददाता | पृथ्वीपुरनगर के अमर सिंह राठौर स्टेडियम में शुक्रवार को 38वें अमर सिंह राठौर वॉलीबाॅल टूर्नामेंट का रंगारंग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच सिग्नल कोर लखनऊ एवं हॉस्टल पंजाब के बीच खेला गया। उद्घाटन मुकाबला बेस्ट आॅफ थ्री खेला गया, जिसमें सिग्नल कोर लखनऊ ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे।सर्वप्रथम सभी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही अल्फोंसा हाई स्कूल के बच्चों ने बैण्ड सलामी से स्वागत किया। ब्राइट कॅरिअर हाई स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री राजपूत ने कहा कि यह आयोजन 38 वर्षों से चलता आ रहा है। संघर्ष और मेहनत के साथ जिस तरह से आयोजन समिति ने इस विलुप्त होते वॉलीबाॅल के खेल को संजोये रखा है। इसके लिए आयोजन समिति बधाई की पात्र है।राजस्व लोक अदालतें लगेंगी : राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग की समस्याओं के निदान और ग्रामीणों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व लोक अदालत शुरू की जाएंगी। वहीं प्रत्येक हल्का में पटवारियों की नियुक्ति कर उन्हें पदस्थ किया जाएगा। पटवारियों की कमी के चलते एक पटवारी के पास 4 से 5 हल्के उनके पास हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पटवारियों को तलाशते फिरते हैं और उनके काम समय सीमा में नही हो पाते हैं। उसके लिए वह तीन माह के अंदर पटवारियों की नियुक्ति की प्रकिया को पूर्ण करके प्रत्येक हल्का में एक पटवारी को नियुक्त करेंगे। साथ ही पटवारी को निर्देशित किया जाएगा कि वह सप्ताह में एक दिन पंचायत में बैठें। और लोगो की मौके पर ही समस्याओ का समाधान करे। इसी के साथ किसानों को नामांकन, सीमाकंन, खसरा खतौनी आदि कार्यों को निराकरण करने के लिए प्रदेश में राजस्व लोक अदालत शुरू करने की प्रकिया की जा रही है।समिति ने मंत्रियों को सम्मानित किया : अमर सिंह राठौर स्मृति सेवा संघ की ओर से अध्यक्ष एसपी रावत, सचिव एसबी सिंह, कोषाध्यक्ष बीएल अहिरवार ने अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विनय सिंह राठौर, प्रकाश दांगी, संजय कसगर, नीतेन्द्र सिंह राठौर, मातादीन पस्तोर, नवीन साहू जतारा, धर्मेन्द्र पुजारी, शेख मुजफ्फर अली सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।अछरूमाता, मोहनगढ़ व दिगौड़ा में बनेंगे सामुदायिक भवन : पंचायत ग्रामीण विकास विभाग कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अछरूमाता, मोहनगढ़ और दिगौड़ा में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। जनपद पंचायत की ओर से अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय कसगर ने क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र पंचायत मंत्री को सौंपा, जिस पर उन्होने कहा कि जो मंत्री राठौर चाहेंगे, उसको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रतियोगिता की तरह नही उत्सव की तरह आयोजित होता है, जहां तीन दिनों तक वॉलीबाल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं।वहीं दूसरी ओर 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। जनपदों में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उन पर भी हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं।वाणिज्यिक कर मंत्री राठौर ने कहा कि यह 38 वां अखिल भारतीय वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयेाजन केवल पृथ्वीपुर नगर का ही नही मध्यप्रदेश के उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयेाजन है। इस आयोजन में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से खिलाड़ी अपनी टीमो के साथ खेलने आते हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए वह अकेले ही नही, बल्कि समूचे नगर और जिले वासियों का सहयोग है। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा का हिस्सा आधा टीकमगढ़ एवं आधा निवाड़ी जिले में आता है।भाजपा के रंग में रंगे अधिकारी-कर्मचारी पर होगी कार्रवाई : टीकमगढ़ | भाजपा के रंग में रंगे अधिकारी यह भूल जाए कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब मप्र में गरीबों की सरकार बनी है। यह बात परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के कही। उन्होंने कहा कि जो गरीब लोगों की बात नहीं सुनेंगे उन पर शख्त कार्रवाई होगी। सिंह ने कहा विधानसभा 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जनादेश मिला है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में भी लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी काे मिलेगा।पृथ्वीपुर में एसडीएम कोर्ट और दिगौड़ा को तहसील का दर्जा जल्द: कार्यक्रम में वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्व मंत्री से मांग करते हुए कहा कि पृथ्वीपुर नगर में राजस्व विभाग का अनुविभागीय कार्यालय शीघ्र संचालित करने की व्यवस्था की जाए। दिगौड़ा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान किया जाए। मोहनगढ तहसील में कर्मचारियों की कमी को पूर्ण किया जाए। जिस पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत ने कहा कि जो हमारे बड़े भाई मंत्री राठौर ने मांगें रखी हैं कि वे जल्द पूरी की जाएंगी।