काेई पूछने आए तो कहना टीआई साहब को चक्कर आए थे, इसलिए सो गए

दो पुलिस के जवानों ने मकान में रहने वाले लोगों से किया निवेदन



भास्कर संवाददाता | धार



कानून व्यवस्था की चिंता के लिहाज से शहर के लिए सबसे अहम दिन वसंत पंचमी पर धामनोद टीआई मोहन जाट के धानमंडी चौराहे स्थित एक मकान में सो जाने के मामले की जांच एएसपी रायसिंह नरवरिया करेंगे। एसपी वीरेंद्रसिंह ने बताया एएसपी को जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया टीआई की लापरवाही दिख रही है।



धानमंडी चौराहे के सूत्रों ने बताया दैनिक भास्कर के मंगलवार के अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद मंगलवार सुबह ही इस मकान पर दो पुलिस जवान पहुंचे और घर में रहने वालों से निवेदन किया कि कोई पूछने आए तो कहना कि साहब को चक्कर आ गए थे, इसलिए सो गए।



फॉलोअप



चौराहे के लोग बोले- यात्रा आने तक खाते रहे मटर



चौराहे के लोगों ने बताया टीआई ने सोमवार सुबह दाे किलो मटर ठेले वाले से खरीदे थे। शोभायात्रा आने तक ये खाए। शोभायात्रा निकल रही थी, तब चौराहे की एक नमकीन की दुकान की बर्नी में हाथ डालकर मुट्ठी भर मिक्चर लिया और खाते रहे। जिस मकान में वे सोए, वहां आगे वाले कमरे में कुर्सी लगी थी। उस पर बैठे, फिर वहीं रखे पलंग पर सो गए। मकान में रहने वाले अंशुल अग्रवाल ने बताया पुलिसवाले काे दीवान पर सोता देख घर की महिलाएं भी बाहर नहीं आ पाई।





kaeee puchhne aaye to khnaa tiaaee saahb ko chkkar aaye the, isliye so gae