नीरज पांडे की फिल्म में चाणक्य का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन

Á‘स्पेशल 26’, ‘बेबी’ और ‘एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी फिल्में बना चुके नीरज पांडे जल्द ही अजय देवगन को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में अजय देवगन चाणक्य का किरदार निभाएंगे। इस बात की जानकारी खुद अजय ने बुधवार को अपनेे ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा... Looking forward to playing #Chanakya, a film about one of the greatest thinkers in Indian History, directed by @neerajpofficial. यह पहली बार है जब अजय और नीरज एक साथ काम करेंगे। अजय इन दिनों ‘टोटल धमाल’ में व्यस्त हैं और इसके अलावा वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘तानाजी’ में भी जुटे हुए हैं। यह फिल्म मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे पर आधारित हाेगी। इतना ही नहीं अजय निर्देशक लव रंजन की दो फिल्मों में भी नजर आएंगे। एक फिल्म में उनके साथ तब्बू, रकुल प्रीत सिंह और जिम्मी शेरगिल होंगे। वहीं दूसरी फिल्म में अजय और रणबीर कपूर पहली बार साथ काम करेंगे।